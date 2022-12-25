مقتل 3 أفراد بأجهزة الطوارئ أثناء إزالة ألغام في منطقة خيرسون الأوكرانية

أعلنت أجهزة الطوارئ في أوكرانيا أن ثلاثة من أفرادها لقوا حتفهم أمس السبت عندما انفجر لغم أثناء قيامهم بإزالة الألغام من أجزاء من منطقة خيرسون.

وقال جهاز الطوارئ في جيتومير على موقعه على فيسبوك "عمل الثلاثة بتفان في فرقة الطوارئ والإنقاذ التابعة لوحدة الأغراض الخاصة التابعة لوزارة الخارجية الأوكرانية في منطقة جيتومير وقاموا بمهمة إزالة الألغام من الأراضي المحررة من العدو في منطقة خيرسون".

وتقع منطقة جيتومير غربي مدينة كييف في شمال أوكرانيا.

وتسيطر روسيا التي غزت أوكرانيا قبل عشرة أشهر على معظم وليس كل منطقة خيرسون. وبحلول منتصف نوفمبر، استعادت القوات الأوكرانية مدينة خيرسون وعددا من البلدات في المنطقة.