يتحرش بالسيدات على سلم كوبري أكتوبر.. شخص يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون

جريمة تحرش بسيدة على سلم كوبري أكتوبر في الحي الراقي - الزمالك دارت أحداثها في أحد أرقى الأحياء بوسط العاصمة، حين صرخت سيدة في منتصف الشارع بعدما تحرش بها رجل ولامس جسدها محتضنها بالقوة، وما أن ارتفع صواتها حتى لاذ بالفرار سريعا.

وكان الذئب البشري في انتظار ضحية أخرى بـ منطقة الزمالك وفي ذات المكان على سلم كوبري أكتوبر، وما أن شاهد سيدة تقترب حتى باغتها من الخلف وأمسك جسدها والتفت إليه السيدة فحاول الهروب منها فقامت هي بالركض خلفه في المنطقة حتى تم الإمساك به أمام أحد المحال التجارية بمنطقة الزمالك.

تحرش بسيدتين على سلم كوبري أكتوبر

كانت السيدة الأولى قد توجهت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بما تعرضت له من تحرش وهتك عرض على سلم كوبري أكتوبر بمنطقة الزمالك، وفي ذات الوقت كانت الأجهزة الأمنية في القاهرة كانت قد ألقت القبض على المتهم بعدما أمسكت به الضحية الثانية بالتعاون مع المتواجدين في الشارع.

وتم استجواب المتهم وبمواجهته بما قررته السيدة الأولى وأيضا الثانية، اعترف بارتكابه جريمته تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات، والتي باشرت التحقيقات في الواقعة وتبين قيام المتهم بهتك عرض الضحية الأولى بأن لامس فخديها من خلفها وحين صرخت تركها ولاذ بالفرار، وهتك عرض ضحية ثانية له بأن حضر من خلفها وباغتها بملامسة جسدها من أسفل ثوب قصير ترتديه ولاذ بالفرار إلا أنها لحقت به واستطاعت الإمساك به بمساعدة المارة.

التفاصيل الكاملة لمتحرش كوبري أكتوبر

وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهم بالتحرش سيدتين على سلم كوبري أكتوبر في الزمالك، أمر المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، إحالة المتهم بهتك عرض سيدتين وهما - مفوضية الاتحاد الأوروبي في القاهرة ومدربة رقص إيطالية - إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عما بدر عنه من هتك عرض لسيدتين.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم قصر النيل - القاهرة، هتك عرض المجني عليها الأولى بالقوة، بأن هرع خلفها أثناء تنزهها سيرا بشارع الجبلاية في منطقة الزمالك أسفل كوبري أكتوبر، ثم باغتها ومرر يده على جسدها وما أن استدارت له وهددته بإبلاغ الشرطة وحاولت الاستجداء بالمارة في الشارع إلا أنه ذهب خلفها وأمسك جسدها من جديد وما أن صرخت حتى تركها ولاذ بالفرار في أحد الأماكن المخفية، وتوجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ عنه.

وتحرش المتهم بالمجني عليها الثانية بالقوة، بأن باغتها من خلفها حال صعودها سلم كوبري أكتوبر وباغتها ممررا يده أسفل ثوب قصير ترتديه وقبض على جسدها، وحين التفت اليه، لاذ بالفرار وتركها إلا أنها ركضت خلفه وطاردته صارخة حتى استطاعت الإمساك به بمساعدة المارة.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".