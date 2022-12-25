إصابة معلم بمدرسة إعدادية في سوهاج بعد احتجازه داخل أسانسير

تبلغ لمركز شرطة ثانٍ سوهاج، باحتجاز معلم بمدرسة إعدادية، في بداية العقد السادس من العُمر، داخل أسانسير بالطابق الرابع بعقار المهاجرين الأنصار دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده احتجاز معلم داخل أسانسير بالطابق الرابع بعقار المهاجرين دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء استخدام المدعو (مجدي ح د ا- 53 سنة- معلم بمدرسة إعدادية ويعمل نجار باب وشباك بذات العقار بالطابق الرابع دائرة القسم)، حدث عطل بأسانسير العقار، بشكل مفاجئ؛ ما أدى لإحتجازه ما بين كابينة الأسانسير ومبنى العقار؛ ما نتج عنه إصابته.

وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري من استخراج المذكور، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.