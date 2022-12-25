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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق في أرض زراعية بالشرقية

صدى البلد

أصيب شخص بإختناق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له في حادث اندلاع حريق بقش أرز بأرض زراعية و تم السيطرة على الحريق وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورد بلاغا باندلاع حريق يقش أرز بأر زراعية بناحية قرية عرب درويش أمام جامع الحسينية وتم إخطار رجال الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة علي الحريق وإخمادة.

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وبالإنتقال والفحص تبين اندلاع الحريق فى قش أرز بأرض زراعية علي مساحة حوالى فدان وأسفر عن الحريق إصابة شخص وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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