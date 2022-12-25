السيطرة على حريق في أرض زراعية بالشرقية

أصيب شخص بإختناق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له في حادث اندلاع حريق بقش أرز بأرض زراعية و تم السيطرة على الحريق وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورد بلاغا باندلاع حريق يقش أرز بأر زراعية بناحية قرية عرب درويش أمام جامع الحسينية وتم إخطار رجال الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة علي الحريق وإخمادة.

وبالإنتقال والفحص تبين اندلاع الحريق فى قش أرز بأرض زراعية علي مساحة حوالى فدان وأسفر عن الحريق إصابة شخص وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وجاري تحرير محضر بالواقعة.