محافظ دمياط: حياة كريمة تصل 28 قرية و219 تابعا لمركز كفر سعد.. فيديو

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن مشروع حياة كريمة عظيم وكبير.

وأضافت قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نقوم بتنفيذ المشروعات مع وزارة الإسكان"، لافته: "انتهينا من جميع المراكز الخدمية بالقرى".

وأشارت: "مبادرة حياة كريمة تجري بمركز كفر سعد بدمياط في 28 قرية و219 تابعا"، موضحه: ""تم تنفيذ العديد من المشروعات في السجل المدني والسسك الحديدة وإنشاء أسواق حضارية ومواقف لسيارات الأجرة".

وأوضحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط،: "تم عمل مواقف وأسواق في كل القرى ضمن مباردة حياة كريمة""، موضحه: "تم توفير نقاط للحماية المدنية وإنشاء محدات صحية لقرى دمياط ضمن مبادرة حياة كريمة".

