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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ دمياط: حياة كريمة تصل 28 قرية و219 تابعا لمركز كفر سعد.. فيديو

منال عوض
منال عوض

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن مشروع حياة كريمة عظيم وكبير.

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محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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وأضافت قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نقوم بتنفيذ المشروعات مع وزارة الإسكان"، لافته: "انتهينا من جميع المراكز الخدمية بالقرى".

وأشارت: "مبادرة حياة كريمة تجري بمركز كفر سعد بدمياط في 28 قرية و219 تابعا"، موضحه: ""تم تنفيذ العديد من المشروعات في السجل المدني والسسك الحديدة وإنشاء أسواق حضارية ومواقف لسيارات الأجرة".

وأوضحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط،: "تم عمل مواقف وأسواق في كل القرى ضمن مباردة  حياة كريمة""، موضحه: "تم توفير نقاط للحماية المدنية وإنشاء محدات صحية لقرى دمياط ضمن مبادرة حياة كريمة".
 

محافظ دمياط دمياط الدكتورة منال عوض حياة كريمة مشروع حياة كريمة

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