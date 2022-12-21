محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، متابعتها المستمرة لخطة العمل بالمشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تجرى مرحلتها الأولى بمركز كفر سعد، لافتة إلى أنه يتم متابعة ذلك ميدانيًا أو من خلال عقد اجتماعات دورية.

وفى هذا السياق، اطلعت المحافظ على الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة بقرى المركز، وذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى قطاعات المرافق والجهتين المُنفذة والاستشارية.

وناقشت "عوض"، آليات استكمال عمليات توصيل شبكات المرافق للبدء فى أعمال رصف الطرق بعدد من القرى وذلك من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهازالمركزى للتعمير، كما بحثت سُبل تذليل كافة المعوقات التى قد تبطىء نسب التنفيذ و وضع آلية محددة لتخطيها و تحقيق طفرة بخطة التنفيذ.

وفى هذا السياق، شددت محافظ دمياط، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات والعمل بالتوازى مما يساهم فى الإسراع بمعدلات التنفيذ، موجهة بتلافى جميع الملاحظات التى تم رصدها خلال الجولة التى أجرتها امس والمرور الميدانى المستمر للوقوف على آخرالتطورات بجميع الأعمال، كما لفتت إلى انه سيتم متابعة تنفيذ ذلك بشكل دورى..

هذا ويشار إلى أن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تجرى بعدد ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالى ٢١٩ تابع ،حيث يتم تنفيذ عدد ٥١٦ مشروع بجميع القطاعات لخدمة ٢٤٣ الف نسمة بقرى المركز ، ويشمل هذا المشروع القومى العملاق الذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية الريف المصري حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التى تتوافق أهدافها مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ و توفير حياة كريمة لأهالى الريف ..