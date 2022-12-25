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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تخصيص 100 قطعة أرض.. منال عوض تكشف جهود حياة كريمة بدمياط.. فيديو

الدكتورة منال عوض،
الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم خصصا 100 قطعة أرض في مركز كفر سعد لعمل المدارس والوحدات الصحية والمراكز الخدمة ومشروعات حياة كريمة.

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محافظ دمياط: مصادرة السلع الغير مُعلن عن أسعارها من الأسبوع القادم

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محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأضافت قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم تسليم 3 قرى لجهاز  التعمير لبدء عمليات رصف الطرق ثم سيتم تسليم 5 قرى أخرى ".

 

وأشارت: "تم الانتهاء من الوحدات السكنية بنسبة 585% مشورع سكن كريم بنسبة 85%"، موضحه: "تم إنشاء مرافق جديدة وتوصيل الصرف الصحي للقرى في دمياط".

 

وأكدت: "مبادرة حياة كريمة تعتبر تنمية شاملة للأرياف و الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي"، لافته: "تم تنفيذ العديد من المشروعات في السجل المدني والسكك الحديدية وإنشاء أسواق حضارية ومواقف لسيارات الأجرة".

 

وأوضحت: "يتم تدريب المرأة في دمياط على عدد من الحرف المختلفة خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة".

 

وأشارت: "مبادرة حياة كريمة تجري بمركز كفر سعد بدمياط في 28 قرية و219 تابعا"، موضحه: ""تم عمل مواقف وأسواق في كل القرى ضمن مباردة  حياة كريمة"
 

محافظ دمياط منال عوض الدكتورة منال عوض حياة كريمة الطرق

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