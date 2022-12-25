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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خليل المهندي: نسعى لتواجد جميع الدول العربية في كل البطولات

خليل المهندي رئيس
خليل المهندي رئيس الاتحاد العربي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد

تحدث خليل المهندي رئيس الاتحاد العربي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، عن البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري، وستقام على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

قال خليل المهندي: "تعتبر البطولة العربية للأندية من البطولات الهامة والدليل على ذلك المشاركة الكبيرة من الأندية، حيث سيكون هناك منافسة قوية بين أبطال العرب المتواجدين أو اللاعبين المحترفين".

وأضاف: "الاتحاد العربي دائمًا ما يسعى لتواجد جميع الدول العربية في البطولات، هناك دول عربية لم تشارك بسبب الإجراءات الصعبة، نسعى في السنوات القادمة أن نقوم بوضع شروط احترافية للدول العربية بحيث تزداد عدد المشاركات".

وتابع: "ونسعى لأن يكون هناك دولة احتياطية، وتكون التأشيرات تم الانتهاء منها قبل شهر أو شهر ونصف، لأن الاتحاد العربي إذا شعر أن الدولة المستضيفة لم تستطع استضافة البطولة سيقوم باسنادها لدولة أخرى".

واختتم رئيس الاتحاد العربي والآسيوي: "أتمنى أن تكون الـ 22 دولة عربية دائمًا متواجدين في البطولات، أتمنى أيضًا التوفيق للجميع وأن تكون المنافسة قوية شريفة ونستمتع بهذه البطولة".

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