المقاولون: نسعي لتسويق عمر فايد فى أوروبا على غرار صلاح والنني

قال محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب ، أن نادي مباراة اليوم أمام الزمالك ، كان المقاولون ، ظهر بشكل قوي، وكنا نستحق التسجيل والفوز وليس التعادل فقط.

استحقينا الفوز امام الزمالك

وقال محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" استحقينا الفوز أمام الزمالك، وكنا نلاعب فريق كبير، وبالطبع كنت قلق أن يتم تسجيل فى مرمانا هدف بعد ضياع عدد من الفرص.

وتحدث المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب عن مصير عمر فايد مدافع الفريق فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:" عمر فايد لاعب مميز للغاية، وأنا تحدثت معه أم يستمر على مستواه، وأنا أقول إن المقاولون العرب لديه دائمًا مواهب كبيرة، ولذلك ان شاء الله سيتم تسويق عمر فايد مدافع الفريق فى أوروبا على غرار محمد صلاح ومحمد النني.