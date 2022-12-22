إقالة جديدة في اتحاد الكرة .. اِعرف التغييرات

تأكد من مصادر موثوقة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام اليوم الخميس وجود بعض التغييرات داخل لجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية.

إقالة جديدة في اتحاد الكرة



وعلم موقع صدى البلد من مصادر خاصة أن اتحاد الكرة قام بتعيين محمد فاروق نائب رئيس اللجنة وإقالة أحمد أبو العلا إضافة لتعيين توفيق السيد مدير للجنة.

وكان الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماعًا اليوم مع حكام الدورى الممتاز وحكام تقنية الفيديو بمقر الإتحاد لتحليل أبرز الحالات التحكيمية خلال الأسابيع الماضية.

واستعرض كلاتنبيرج فيديوهات لأبرز الحالات الجدلية، وتناقش مع الحكام فيها كما أشاد بمستوى الحكام على مدار الجولات السابقة من حيث التحركات داخل الملعب واتخاذ القرارات الصحيحة فى الوقت المناسب.

وحضر الاجتماع أحمد أبو العلا و تامر درى ومحمد فاروق و أيمن دجيش، وسعيد عبد الغفار، ومجدى رزق أعضاء لجنة الحكام.