عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إقالة جديدة في اتحاد الكرة .. اِعرف التغييرات

صدى البلد

تأكد من مصادر موثوقة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام اليوم الخميس وجود بعض التغييرات داخل لجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية.

إقالة جديدة في اتحاد الكرة

txt

إسلام صادق: كولر طالب الشناوي باستعادة مستواه الفني المعروف عنه

txt

4 قرارات صارمة من كولر مع لاعبي الأهلي لتخطي سموحة دون أخطاء


وعلم موقع صدى البلد من مصادر خاصة أن اتحاد الكرة قام بتعيين محمد فاروق نائب رئيس اللجنة وإقالة أحمد أبو العلا إضافة لتعيين توفيق السيد مدير للجنة.

وكان الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماعًا اليوم مع حكام الدورى الممتاز وحكام تقنية الفيديو بمقر الإتحاد لتحليل أبرز الحالات التحكيمية خلال الأسابيع الماضية.

واستعرض كلاتنبيرج فيديوهات لأبرز الحالات الجدلية، وتناقش مع الحكام فيها كما أشاد بمستوى الحكام على مدار الجولات السابقة من حيث التحركات داخل الملعب واتخاذ القرارات الصحيحة فى الوقت المناسب.

وحضر الاجتماع أحمد أبو العلا و تامر درى ومحمد فاروق و أيمن دجيش، وسعيد عبد الغفار، ومجدى رزق أعضاء لجنة الحكام.

 

اتحاد الكرة الدوري الممتاز الاتحاد المصري لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس لجنة الحكام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض

مشهد تمثيلي بمسرح الجريمة..المتهمة اعترفت بقتل والدتها وتسجيل صوتي كلمة السر

القانون في صالحها.. مفاجأة سعيدة للفنانة منة شلبي بعد ثبوت تعاطيها المخدرات

الصحة : رفع أعلى درجات الاستعداد بالمستشفيات على مستوى المحافظات | تفاصيل

شاهد.. أول صور من خطوبة سهر الصايغ

البنك المركزي يوضح أسباب رفع سعر الفائدة 3%

بشرى للمصريين خلال 2023 .. علاوة 7% من الأجر الوظيفي في هذا الموعد

دفن خطيبته وشنق نفسه.. إبراهيم ينهي حياته بعد رحيل آية لرفضها الزواج منه

ترشيحاتنا

يسبب العمي والسرطان..نوع شوكولاتة شهير وعصير بداخلهم معدن الرصاص..تعرف عليهم

شعر بالإحباط.. كتاب جديد يكشف أزمة كبيرة بين بايدن ونائبته كامالا هاريس

إطلالة جريئة .. نادية الجندي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير| شاهد

تراجع شديد في أسعار الذهب عالميًا

اتربيت على ايده.. نسرينا: جوزي كان ضعف عمري وانفصلنا عشان نرتاح.. فيديو

أسامة ربيع: لا أحد يملك بيع أو تأجير قناة السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

60 يومًا يصارع الموت.. اغتيال أحلام صحفي شاب على يد عمه بسبب الميراث

احمي نفسك.. 3 نصائح مهمة للوقاية من أمراض الشتاء

جمال شعبان يكشف سر أطول ليلة في العام

ماذا يمكن أن يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الدهون

فيديو

محاكمة منة شلبي بتهمة تعاطي المخدرات | تفاصيل الأزمة..فيديو

حقيقة إجراء تعديل وزاري .. وتوجيهات من الرئيس للحكومة..فيديو

عاد ليتصفح هاتفه.. شاب لبناني ينهي حياته في العمل وصديقه يقوم بفعل غريب

أم سليم احتفلت بخلع زوجها بالطبل البلدي والمزمار .. هل أُلقي القبض عليها؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ