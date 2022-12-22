مزايدة كبيرة.. إعلامي شهير يكشف تفاصيل جديدة تخص الأهلي



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي لم يقدم الأداء المنتظر في المباريات الأخيرة، وهناك حالة قلق بين جماهيره بسبب تراجع مستويات بعض العناصر داخل صفوف الفريق، مع قيام مارسيل كولر المدير الفني أيضا بالتعديل المستمر في التشكيلة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc الفضائية: "الفترة القادمة ستكون صعبة خصوصا مع ارتباط الأهلي بالمشاركة في كاس العالم للأندية، ولابد من ابرام صفقات قوية، خصوصا في ظل قيام النادي بالتعاقد على عقود رعاية بأرقام مالية كبيرة، وصلت حتى الآن إلى مليار و200 مليون جنيه، كما أن هناك راعي جديد سيتم الاعلان عنه قريبا".

مزايدة كبيرة..

وأضاف: "هناك مزايدة كبيرة بين بعض الشركات على الفوز بعقود رعاية النادي الأهلي، وهذا هو الواقع داخل القلعة الحمراء، لذلك لابد أن تكون الصفقات بقدر وحجم النادي الأهلي، منها مهاجم قوي ".

وواصل: "الأهلي لم يتعاقد مع مهاجم إفريقي قوي منذ سنوات، لذلك يجب أن يكون هناك مواكبة لعقود الرعاية بضم صفقات سوبر للاستفادة منها في البطولات المقبلة".

وأكمل: "حديث سيد عبدالحفيظ عن الصفقات الجديدة للأهلي جاء في وقته، هناك من يريد (تفطيس) الفريق، وانتقاده بصفة مستمرة في كافة الأمور بسبب النجاحات الكبيرة للقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية".

وزاد: "الأهلي يترفع عن الدخول في الأمور الصغيرة، وكلام عبدالحفيظ جاء في وقته، خصوصًا أن النادي سيخوض كأس العالم للأندية في المغرب، لابد أن يكون الأهلي جاهز لخوض المنافسات".