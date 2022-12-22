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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلاص كريستيانو نصراوي.. رونالدو يشعل السوشيال ميديا فى الساعات الأخيرة | تفاصيل

رونالدو
رونالدو

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد انباء عن انضمامة إلى صفوف فريق النصر السعودي.

 

ودشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج “ رونالدو ” وتصدر قائمة الاكثر تداولا وجاءت أبرز التغريدات كالاتى : 

 

“ رونالدو نصراوي - اعتزال رونالدو افضل من اللعب فى الدورى السعودى  - خلاص رونالدو انتقال للنصر - يا عالم مستحيل الخبر صح وش الي رونالدو الى النصر ”. 

ويذكر ان فجر سانتي أوانا، الصحفي الفرنسي الشهير بـ "فوت ميركاتو"، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى الرياض تمهيداً للانضمام إلى صفوف فريق النصر السعودي.
وكتب أوانا عبر صفحته الرسمية على تويتر: "عاجل.. وصول كريستيانو رونالدو إلى الرياض الآن، تمهيداً لاتمام انتقاله إلى النصر السعودي".

 

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد فجرت المفاجأة منذ البداية بشأن انتقال رونالدو، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى صفوف فريق النصر السعودي.

 

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