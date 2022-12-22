أحمد ناجي يتحدث عن نبوءة بادو الزاكي حول حارس المغرب ياسين بونو..فيديو

كشف أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى في نادي سيراميكا كليوباترا، عن نبوءة توقعها حارس المغرب التاريخي بادو الزاكي في حارس المغرب الحالي ياسين بونو.

وقال أحمد ناجي خلال لقاء مع برنامج "الماتش" للإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، إن رئيس الاتحاد المغربي قال له في الماضي وقتما كان ياسين بونو يبلغ من العمر 17 سنة إن بادو الزاكي قال إن هناك حارسًا يبلغ 17 سنة سيجعل الناس ينسون بادو الزاكي وكان يقصد ياسين بونو.

بادو زاكي

وبادو الزاكي هو حارس المرمى التاريخي لمنتخب المغرب، الذي تمكن من حصد الكرة الذهبية المقدمة من مجلس "فرانس فوتبول" لأحسن لاعب أفريقي عام 1985.

وأشار ناجي أن ياسين بونو قدم مستويات رائعة وحصل على جائزة أفضل حارس في الدوري الإسباني

وأكد أحمد ناجي أن حارس المرمى هو العمود الفقري لأي منتخب وفريق، وهو ما أثبته كأس العالم 2022 بقطر.

