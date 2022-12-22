عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد ناجي يتحدث عن نبوءة بادو الزاكي حول حارس المغرب ياسين بونو..فيديو

صدى البلد

 

كشف أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى في نادي سيراميكا كليوباترا، عن نبوءة توقعها حارس المغرب التاريخي بادو الزاكي في حارس المغرب الحالي ياسين بونو.

وقال أحمد ناجي خلال لقاء مع برنامج "الماتش" للإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، إن رئيس الاتحاد المغربي قال له في الماضي وقتما كان ياسين بونو يبلغ من العمر 17 سنة إن بادو الزاكي قال إن هناك حارسًا يبلغ 17 سنة سيجعل الناس ينسون بادو الزاكي وكان يقصد ياسين بونو.

بادو زاكي

txt

خلاص كريستيانو نصراوي.. رونالدو يشعل السوشيال ميديا فى الساعات الأخيرة | تفاصيل

txt

مرتضى منصور عن رفض رفع الحجز على أرصدة الزمالك: سنلجأ لمحكمة النقض

وبادو الزاكي هو حارس المرمى التاريخي لمنتخب المغرب، الذي تمكن من حصد الكرة الذهبية المقدمة من مجلس "فرانس فوتبول" لأحسن لاعب أفريقي عام 1985.

وأشار ناجي أن ياسين بونو قدم مستويات رائعة وحصل على جائزة أفضل حارس في الدوري الإسباني

وأكد أحمد ناجي أن حارس المرمى هو العمود الفقري لأي منتخب وفريق، وهو ما أثبته كأس العالم 2022 بقطر. 
 

 

سيراميكا كليوباترا نادى سيراميكا كليوباترا قناة صدي البلد هانى نادي سيراميكا هاني حتحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة تنتظر أصحاب المعاشات والموظفين بالعام الجديد

خدرها.. طبيب يعتدي على فتاة داخل عيادته بمدينة نصر

لن تسلم نفسها.. مفاجأة بشأن محاكمة منة شلبي وإحالتها للجنايات

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية.. غداً

اللحمة بـ 115 جنيه .. ضخ كميات من السلع الرئيسية في الأسواق

الإفراج عن السلع وتطبيق منظومة المخاطر الشاملة.. تراجع كبير في الأسعار قريبا

بـ 500 جنيه وعائد ربع سنوي.. تعرف على شهادة استثمار البنك الأهلي

بالصوت والصورة|بيان عاجل من مرتضى منصور بعد حكم استمرار الحجز على أرصدة الزمالك

ترشيحاتنا

فيريرا يرفض معاقبة إمام عاشور.. تفاصيل أزمة اللاعب

نوال الكويتية تطرب جمهورها السعودي بحفل موسم الدرعية

قصور الثقافة تختتم فعاليات المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر بالفرح الصعيدى

شاب مصري يفوز بجائزة أفضل مصور هاوي في العالم: فخور..فيديو

سعر صرف الريال السعودى بالبنوك اليوم الخميس

تحية المسجد أجرها وأسرارها .. 3 تحيات قبل أداء الفريضة تغفل عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعمليه فى البيت.. طريقة تحضير السينابون لطفلك

وصفة الكركم لتبييض الأسنان فى أسرع وقت

غادة عبد الرازق تتصدر تويتر بعد طلاقها من هيثم زنيتا

أقدم شفرة بالعالم وقصر إله أسطوري.. 10 اكتشافات أثرية مذهلة في 2022

فيديو

أسطورة ميسي تقترب من الانتهاء وتوأمه الرقمي يستعد للانطلاق..ما القصة؟ "فيديوجراف"

مصانع بير السلم.. فيديو صادم بتصنيع كريم الاساس الاوريجينال

برشا.. كيف احتفلت التونسية رانيا التومي بحفل زفافها |فيديوجراف

الفنانة مروة عبد المنعم تظهر بملامح صادمة.. والجمهور: «عملت تجميل» |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ