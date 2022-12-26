عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد التنمر عليها.. سهر الصايغ: كل اللي كتب كلام سلبي مهتم

سهر الصايغ
سهر الصايغ

خرجت الفنانة سهر الصايغ، عن صمتها بعد تعرضها للتنمر من قبل بعض المتابعين على السوشيال ميديا وذلك بعد تداول صور خطوبتها.

 

وكتبت سهر الصايغ، من خلا حسابها الرسمي على “الفيسبوك”: “الحمد لله.. حقيقي شكرًا من قلبي لكل حد باركلي ..كلمني ..او بعتلي رساله ..او كتب تعليق  ..شكرا علي الكلام الحلو  اللي فرحني بجد ..وحتي اللي كتب كلام سلبي بشكره لانه مهتم .. ربنا يفرح الجميع وسنه سعيده يا رب”.

 

كانت الفنانة سهر الصايغ، قد شاركت متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من احتفالها بخطوبتها.

بعد تصدرها التريند.. سر غير متوقع وراء أناقة سهر الصايغ

هنا الزاهد تهنئ سهر الصايغ بمناسبة خطبتها عبر إنستجرام


ونشرت الصايغ، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. أسأل الله أن يتم لنا الخير".

 

واحتفلت سهر الصايغ، بخطوبتها على طبيب الأسنان صلاح العباسي، وذلك فى حفل بسيط اقتصر على حضور أفراد العائلتين.


تعاقدت الفنانة سهر الصايغ، على المشاركة في بطولة مسلسل «بابا المجال» مع النجم مصطفى شعبان، وإخراج أحمد خالد موسي، والذي بدأ تصويره أول ديسمبر الجاري.

سهر الصايغ الفنانة سهر الصايغ انستجرام بابا المجال مصطفى شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات بنكية جديدة بعائد 20% في مصر.. تفاصيل

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

حكم قضائى عاجل بشأن منع ظهور محمد رمضان بالإعلام

بعد 10 أشهر زواجا.. اكتشفت أن زوجها امرأة.. تفاصيل مثيرة

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

وفاة النائب مصطفى كامل بعد تعرضه لغيبوبة سكر أثناء قيادة سيارته بمحيط مجلس الشيوخ

موضوعات متعلقة

30 ديسمبر.. أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا في الكويت

نادي سينما المرأه يستأنف عروضه بدار الأوبرا .. اليوم

ألتراس كارمن سليمان يحتفل بالكريسماس خلال كواليس ياما في الجراب يا حاوي

بحضور الجمهور.. بدء الموسم الثاني من ياما في الجراب يا حاوي

ڤيديو| يسرا تدعو جمهورها لدعم مستشفى 57357

أخبار الفن.. ديسمبر الحزين.. الموت يحزن الفنانين.. وفاة شقيق الفنان إسماعيل فرغلي

هاني محروس يطرح أغنية هضحك برضو لـ رامي عاشور

عزاء شقيق الناقد طارق الشناوي في مسجد حسن الشربتلي الأحد

ترشيحاتنا

بعد أكرم توفيق.. الرباط الصليبي يصيب نجم جديد في الدوري المصري

تفحمت جثامينهم.. ارتفاع عدد وفيات حادث طريق إدفو-مرسى علم لـ 8 أشخاص

العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة على شريط السكة الحديد بطنطا.. اعرف القصة

احذر دعوات الكريسماس.. تخترق حسابك على فيسبوك وهذا ما عليك فعله

هل ينقص أجر صلاة الفجر لمن أداها بالمنزل بسبب المطر الشديد؟.. الفقهاء يجيبون

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أي مسكنات.. أسرع علاجات لتخفيف التهاب المفاصل

نوعان شائعان من الأطعمة سبب في إصابتك بالكبد الدهني

ألحقي نفسك.. علامة شائعة لسرطان المبيض تتجاهلها الكثير من النساء

طريقة تحضير اللاتيه الساخن زي المحلات

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ