بعد التنمر عليها.. سهر الصايغ: كل اللي كتب كلام سلبي مهتم

خرجت الفنانة سهر الصايغ، عن صمتها بعد تعرضها للتنمر من قبل بعض المتابعين على السوشيال ميديا وذلك بعد تداول صور خطوبتها.

وكتبت سهر الصايغ، من خلا حسابها الرسمي على “الفيسبوك”: “الحمد لله.. حقيقي شكرًا من قلبي لكل حد باركلي ..كلمني ..او بعتلي رساله ..او كتب تعليق ..شكرا علي الكلام الحلو اللي فرحني بجد ..وحتي اللي كتب كلام سلبي بشكره لانه مهتم .. ربنا يفرح الجميع وسنه سعيده يا رب”.

كانت الفنانة سهر الصايغ، قد شاركت متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من احتفالها بخطوبتها.



ونشرت الصايغ، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. أسأل الله أن يتم لنا الخير".

واحتفلت سهر الصايغ، بخطوبتها على طبيب الأسنان صلاح العباسي، وذلك فى حفل بسيط اقتصر على حضور أفراد العائلتين.



تعاقدت الفنانة سهر الصايغ، على المشاركة في بطولة مسلسل «بابا المجال» مع النجم مصطفى شعبان، وإخراج أحمد خالد موسي، والذي بدأ تصويره أول ديسمبر الجاري.