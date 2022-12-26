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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ زراعة: تقديم التطعيمات والتوعية لصغار المربين بالمجان وإعداد 2 مليار لقاح

صدى البلد

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الزراعة؛ إن الوقاية خير من العلاج هذا الشعار دائم للإنسان والحيوان ولذلك قدمت وزارة الزراعة حملات التطعيمات والتوعية لتحصين حوالي 6 ملايين رأس للماشية ضد مرض الحمى القلاعيه وحمى الوادي المتصدع.

 

أضاف أشرف كمال خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز الإخبارية في برنامج هذا الصباح؛ أن حملات التطعيمات للحيوانات بلغت اكثر من 1200 حملة وتقدم هذه الحملات لصغار المربين بالمجان لانهم القاعدة الرئيسية للإنتاج الحيواني في مصر وهم يمثلون حوالي 85% من الإنتاج الكلي للثروة الحيوانية.

 

أوضح أستاذ الزراعة أن وزارة الزراعة كثفت جهودها من خلال توفير اللقاحات والأمصال والتطعيمات الخاصة بالحيوانات كما عملت على تطوير اكثر من 2 مليار لقاح وذلك بزيادة حوالي 10 أضعاف العدد قبل ذلك فكان حوالي 200 مليون جرعة فقط.

 

وتابع أن وزارة الزراعة تقدم حملات توعية إرشادية لصغار المربين لأن ذلك يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمربيين كما أنه يمثل أهمية عظمى بالنسبة للدوله للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر ولدعم المربين.

حيوانات وزارة الزراعة لقاحات الحمى القلاعية دعم

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