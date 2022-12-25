عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: أكثر من 5.9 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الماشية
الماشية

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة، والتي بدأت 19 نوفمبر 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 3 ملايين و88 ألفا و993 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية حتى يوم 24 ديسمبر الجاري، وتحصين حوالي 2 مليون و871 ألفا و872 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال حتى يوم 24 ديسمبر الجاري أيضا.

كما أوضح التقرير أيضا أنه تم تنفيذ 71 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في أعمال التحصين، كما تم أيضا عقد 8278 ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، كما تم ترقيم وتسجيل 96 ألفا و679 رأسا.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

الزراعة وزير الزراعة السيد القصير وزير الزراعة الحملة القومية الثالثة حياة كريمة الهيئة العامة للخدمات البيطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

الدولار يسقط بالسوق السوداء.. تراجع 12 جنيها ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

يظهر أمام الأهلي اليوم .. شوبير يكشف اسم لاعب جديد ينضم إلى الزمالك

مش هيلعب.. شرط صارم من الفيفا لإنهاء أزمة غرامة كهربا

الأتوبيس اتعجن.. إصابة 17 طالبا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بجمصة

بسبب الفائدة.. انهيار سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 160 جنيها

اعفاءات للتحويل الالكتروني..قرارات جديدة من البنك المركزي لدعم التحول الرقمي

أنباء متفرقة على السوشيال ميديا.. حقيقة وفاة عادل شكل

ترشيحاتنا

تأجيل دعاوي تطالب ببث جلسات مجلسي النواب والشيوخ تليفزيونيًا ورقميًا

مفاجأة.. رونالدو في السعودية غدا| تفاصيل

في نهاية 2022| توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع.. قصة حب وسفر للخارج

برئاسة مرتضى منصور.. قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن مجلس الزمالك

وزير الاتصالات: الحكومة لديها 3 مستهدفات أساسية في مسألة الرقمنة

دعاء استقبال شهر جمادى الآخرة .. ردد أفضل أدعية قالها الأنبياء والرسل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاله شبابية .. شاهد| أحلام تثير الجدل بخسارتها الكبيرة للوزن

قبل عرضه الليلة.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل "ستات بيت المعادي"

ليلة تحت المطر.. 15 صورة ترصد غرق مناطق وسط وغرب الإسكندرية

في عيد ميلادها.. قصة زيجات هنا شيحة وعمرها الحقيقى وحلم حياتها

فيديو

مهرجانات ورقص وزغاريد الفنانين.. أبرز اللقطات في حفل خطوبة رنا رئيس

سائق توك توك ينهى حياة ابنه الشاب في القليوبية

أول ظهور بعد زواجهما.. مروان خورى يمازح زوجته : بترتعش من الخوف

طقس اليوم .. برودة شديدة وأمطار غزيرة خلال ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ