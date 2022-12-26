عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلى وفرارعشرات الآلاف.. فيضانات عارمة وعواصف قوية تضرب الفلبين|شاهد

فيضانات الفلبين
فيضانات الفلبين

أعلنت السلطات الفيليبينية، اليوم الإثنين، مقتل أربعة أشخاص بسبب الأحوال الجوية السيئة في جنوب الأرخبيل ووسطه، بما في ذلك فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ودفعت نحو 46 ألف شخص إلى الهرب من منازلهم في جزيرة مينداناو.

وقالت إدارة الدفاع المدني إن شخصين لقيا حتفهما وفقد تسعة آخرون وفر 46 ألفا بسبب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في الجزيرة الواقعة في جنوب الأرخبيل.

وأوضح مكتب الدفاع المدني في مانيلا أن أمطارا موسمية غزيرة ضربت البلاد يوم الأحد تسببت بفيضانات في 14 بلدة في مينداناو.

وأكدت فرق خفر السواحل أنها أنقذت أكثر من عشرين عائلة في مدينتي كلارين وأوزاميز في ذروة الفيضانات، مشيرة إلى أن القتيلين سقطا في مدينة خيمينز.

وقال ضابط الحماية المدنية روبنسون لاكر في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من مدينة جينوج إن "المياه ارتفعت حتى مستوى الصدر في بعض المناطق لكن الأمطار توقفت اليوم" الإثنين. ومن بين 45700 شخص تم إجلاؤهم من منازلهم، كان 33 ألفا من سكان جينجوج.

 

وتشهد مناطق وسط الأرخبيل وجنوبه الذي تضربه كوارث طبيعية باستمرار، أحوالا جوية سيئة مع بدء عطلة عيد الميلاد في هذا الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة، يعود معظمهم في هذا الوقت من السنة إلى بلداتهم للقاء عائلاتهم.

من جهة أخرى، قال خفر السواحل إن رياحا عاتية وأمواجا مرتفعة أدت إلى غرق قارب صيد في يوم عيد الميلاد قبالة جزيرة ليتي بوسط البلاد مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم بينما تم إنقاذ ستة آخرين.

وكانت العاصفة الاستوائية الشديدة نالغاي أدت في أكتوبر 2022، إلى انهيارات أرضية وفيضانات في جميع أنحاء البلاد وأودت بحياة 150 شخصا على الأقل.

فيضانات الاحوال الجوية عيد الميلاد كوارث طبيعية فيضانات عارمة فيضانات الفلبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

موضوعات متعلقة

تعليق حركة المرور بمضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن

أسامة الأزهري: الموجة الإلحادية الحالية عاجلة وتستحق وقفة

إغلاق مضيق البوسفور بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا

خاص| ننشر فصلا من رواية جريمة في الظلام للكاتبة النرويجية كارين فوسم

حبيبة الكل.. أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل مكالمة ميرفت أمين عقب التخرج

فاتورة العام الدراسي الجديد.. الأزمة الاقتصادية ومصروفات الأولاد| ملف تفاعلي

دعاء يوم الثلاثاء للرزق .. 21 صيغة لا ترد في الثلث الأخير من الليل

هل الميت يشعر بمن يزوره ويرد عليه السلام ؟ 5 أعمال يحبها المتوفى

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 26-12-2022

خناقة في الزفة.. عريس يعتدي على عروسته بالمحلة لسبب صادم| القصة الكاملة

نجم سموحة: تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك .. وهذا موقفي|فيديو

قتلى وفرارعشرات الآلاف.. فيضانات عارمة وعواصف قوية تضرب الفلبين|شاهد

الأكثر تأثيرا في المجتمع العمالي.. تكريم عائشة عبدالهادي وناهد العشري ومجاور

بعد تراجع المستوى.. تفاصيل جلسة الخطيب وكولر الحاسمة في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أجل دوري الأبطال ومونديال الأندية.. هذه صفقة الأهلي القادمة

بجمبسوت ملفت.. رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة |شاهد

هتخسي بسرعة.. أسرع رجيم لنحت قوامك وتحويل جسمك لألة حرق دهون

للرجال.. فاكهة خارقة تزيد خصوبتك وتحارب الصلع

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ