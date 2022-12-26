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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

محطة مياه البستان بالبحيرة تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة متابعة كفاءة التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة حصول محطة مياه البستان البحيرة على شهادة T.S.M العالمية في مجال إدارة تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب مشيرا  بأن الطاقة التصميمية للمحطة ٣٥ ألف م٣/يوم وتخدم حوالى ٢٥٠ ألف نسمة بمدينة الدلنجات والقرى التابعة لها.

جاء ذلك بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة للشهادة، لتنضم بذلك لمثيلاتها من المحطات التابعة للشركة، والتي تم حصولها على شهادات ال T.S.M وذلك سعيًا لتقديم أفضل خدمات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في إنتاج مياه شرب حسب المواصفات العالمية والمعايير القياسية لوزارة الصحة وأوضح  " نشأت"   أنه تم استكمال جميع مهمات السلامة والصحة المهنية وتصميم وتنفيذ برج تعادل للسيطرة على تسرب  الكلور بالمحطة، وتم عمل منظومة صيانة وقائية وعلاجية لجميع أجزاء المحطة تعمل من خلال برنامج ماستر، كما تم إستكمال جميع اجهزة القياس اللازمة للمحطة لضمان جودة المياه حسب معايير وزارة الصحة، لافتًا إلي تدريب المشغلين على نظام التشغيل المثالي.

وقال إن عدد المحطات الحاصلة على الشهادة حاليًا بلغ ١٩ محطة مياه وصرف صحى مشيداً بجهود العاملين ودورهم المتميز وتفانيهم في العمل، وقدم الشكر لكافة العاملين ممن ساهموا في حصول المحطة على الشهادة، مُعبرًا عن سعادته بالإدارة المتميزة لفريق الدعم الفنى. T.S.M

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