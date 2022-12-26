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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: التعب في العلاقات مثل القاتل الصامت

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الإثنين، فقرة عن العلاقات، حملت عنوان "التعب في العلاقات.. القاتل الصامت".

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مفيدة شيحة: الست أحلى وأوفى من الرجل


وخلال الفقرة وجهت مفيدة شيحة، عدة نصائح للتعامل مع العلاقات التي فيها تعب وعدم تقدير من جانب الطرف الآخر، مؤكدة أن هذا النوع من العلاقات يعتبر قاتل صامت.

وأضافت مفيدة شيحة، أنه يجب الانتباه لخطورة هذا الأمر من البداية ويجب التفكير في هذه المشكلة بهدوء، لافتة إلى أن التعب في العلاقات أمرا يحدث ولكن لكل شيء حدود. 

 

الأب والأم


وتابعت مفيدة شيحة، أن الأب والأم هما الشخصان الوحيدان في العالم الذين لا يشعرون بأي رفض لعلاقتهم مع الأبناء. 

وأكملت مفيدة شيحة، أن أكثر شخصية لديها قدرة على التحمل هي الأم، مع الأبناء، مهما حدث من الأبناء، لافتة إلى أن الأم الشخص الوحيد الذي لا ينسحب من العلاقة مع الأبناء. 
 

مفيدة شيحة العلاقات التعب في العلاقات اخبار التوك شو برنامج الستات

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