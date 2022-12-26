مفيدة شيحة: التعب في العلاقات مثل القاتل الصامت

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الإثنين، فقرة عن العلاقات، حملت عنوان "التعب في العلاقات.. القاتل الصامت".



وخلال الفقرة وجهت مفيدة شيحة، عدة نصائح للتعامل مع العلاقات التي فيها تعب وعدم تقدير من جانب الطرف الآخر، مؤكدة أن هذا النوع من العلاقات يعتبر قاتل صامت.

وأضافت مفيدة شيحة، أنه يجب الانتباه لخطورة هذا الأمر من البداية ويجب التفكير في هذه المشكلة بهدوء، لافتة إلى أن التعب في العلاقات أمرا يحدث ولكن لكل شيء حدود.

الأب والأم



وتابعت مفيدة شيحة، أن الأب والأم هما الشخصان الوحيدان في العالم الذين لا يشعرون بأي رفض لعلاقتهم مع الأبناء.

وأكملت مفيدة شيحة، أن أكثر شخصية لديها قدرة على التحمل هي الأم، مع الأبناء، مهما حدث من الأبناء، لافتة إلى أن الأم الشخص الوحيد الذي لا ينسحب من العلاقة مع الأبناء.

