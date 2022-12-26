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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لذلك نرد التحية| الهلالي يشيد بموقف شيخ الأزهر لتهنئته الأقباط

سعد الهلالي
سعد الهلالي

أشاد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بتهنئة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى تهنئة البابا تواضروس والمسيحيين باحتفالات عيد الميلاد. 

وصلت إلى تريند

وقال الهلالي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»: «نجحت فكرة الشيخ أحمد الطيب لذلك وصلت إلى تريند».

وأضاف، «أن شيخ الأزهر يرد التحية لأن المسيحيين في جميع أعيادنا يقمون بتهنئة المسلمين ولذلك نحن نرد التحية».

رسالة تهنئة للمسيحيين حول العالم

ودون شيخ الأزهر من خلال صفحته الرسميةبموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسالة تهنئة للمسيحيين حول العالم بعدة لغات جاءت كالتالي: 

أهنئ إخوتي وأصدقائي الأعزاء البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري د. جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد، وأدعو الله أن يعلو صوت الأخوَّة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار في كل مكان.

Merry Christmas to my dear brothers and friends Pope Francis, Pope Tawadros, Archbishop Dr. Justin Welby, Patriarch Bartholomew I, clergy and churchmen, and Christian brothers and sisters in the East and West. I pray to Allah to make the voice of fraternity and peace louder and make security and stability prevalent everywhere.

الهلالى سعد الدين الهلالي جامعة الأزهر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تهنئة البابا تواضروس رسالة تهنئة للمسيحيين حول العالم الحكاية

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