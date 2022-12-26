عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عائلة الملك.. ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

ناهد السباعى
ناهد السباعى

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تعلن من خلالها عن عقد قران شقيقتها.
 

وحرص على التواجد عدد من النجوم وأقارب العروسين، حيث شهد الحفل أبناء وأحفاد فريد شوقي وحضرت ناهد فريد شوقي ورانيا فريد شوقي، والدة العروس ومحمد السباعي شقيق ناهد، وداليا البحيري وابنتها قسمت المرشدي.
 

نشرت الفنانة ناهد السباعي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
 

وتألقت ناهد السباعي، مرتديه بدلة لافتة ومميزة باللون الاسود، ونسقت معها جاكيت مكشوف البطن ليكشف عن جمالها ورشاقتها.
 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ناهد السباعي، في المكياج على الألوان الترابية والسوداء الناعمة التي تبرز جمال عيونها.

 

ناهد السباعي

أحدث أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمين راضي، إخراج يسري نصر الله.
 

وأحدث أعمالها السينمائية فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.

رانيا فريد شوقي الفنانة ناهد السباعي داليا البحيري ناهد فريد شوقي ناهد السباعي Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش في وعيها| وصلة رقص هستيرية لشيرين عبد الوهاب بأحد الملاهي الليلية

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

تعاملات دون حق.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار في يوم واحد

هنوفر الدولار.. والزواج بإذن لجنة والطلاق بالتوثيق.. 10 بشاير من الرئيس وموعد تنفيذها

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

سقوط عريس المحلة في قبضة أمن الغربية والنيابة تحقق

موضوعات متعلقة

مطرب لبناني شهير مسيحي الديانة يثير الجدل بعد زواجه من مسلمة..تعرف عليه

أخبار الفن.. سر لقاء رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي بالأحمر الناري.. ونجم شهير يتعرض لحادث مروع

أولها 5 يناير.. موعد حفلات هشام خرما فى القاهرة والإسكندرية

هجوم فجائى.. عمر كمال وأحمد شيبة فى كليب جديد | تفاصيل

آسر ياسين يصور مسلسله الجديد مع نتفليكس

بالأحمر الناري.. سر لقاء رانيا يوسف مع أحمد الفيشاوي

سيارته تهشمت.. فنان شهير يتعرض لحادث سير| تفاصيل

Merry Christmas.. نسرين طافش تحتفل بالكريسماس في صور جديدة

ترشيحاتنا

كولر يُعيد هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا

بسبب أمريكا.. اعتراف صادم بانتهاء وجود أوكرانيا كدولة مستقلة

قرار عاجل من الأهلي تجاه اللاعبين بعد التعادل مع سموحة

حكم تهنئة المسيحيين في أعيادهم.. دار الإفتاء ترد على المتشددين

عائلة الملك.. ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

للمرة الأولى منذ حوالى سنتين.. وفد حكومي إثيوبي يزور تيغراي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرحلة الطفولة وارتباطه بوالده.. أسرار علاقة حماقي مع محمد منير

شهيدة الخير.. سهير الأنصاري سافرت لتجهيز عروس يتيمة فعثروا عليها جثة|ما القصة؟

آخرها بـ ملهى ليلي |صور صادمة لـ شيرين في 2022 .. شاهد

بشرى سارة.. علاج لخشونة الركبة والمفاصل بشكل نهائي

فيديو

هل كانت في وعيها.. شيرين ترقص لـ حسام حبيب داخل ملهى ليلي "فيديوجراف"

رسائل مهمة من السيسي للمواطنين حول الأسعار والدولار وقناة السويس.. تفاصيل

سعر الذهب والدولار اليوم وحالة ترقب في الأسواق.. فيديو

أمطار رعدية.. موجة طقس سييء تضرب المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ