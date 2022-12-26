عائلة الملك.. ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تعلن من خلالها عن عقد قران شقيقتها.



وحرص على التواجد عدد من النجوم وأقارب العروسين، حيث شهد الحفل أبناء وأحفاد فريد شوقي وحضرت ناهد فريد شوقي ورانيا فريد شوقي، والدة العروس ومحمد السباعي شقيق ناهد، وداليا البحيري وابنتها قسمت المرشدي.



نشرت الفنانة ناهد السباعي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وتألقت ناهد السباعي، مرتديه بدلة لافتة ومميزة باللون الاسود، ونسقت معها جاكيت مكشوف البطن ليكشف عن جمالها ورشاقتها.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت ناهد السباعي، في المكياج على الألوان الترابية والسوداء الناعمة التي تبرز جمال عيونها.

ناهد السباعي

أحدث أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمين راضي، إخراج يسري نصر الله.



وأحدث أعمالها السينمائية فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.