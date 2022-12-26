نهاد أبو القمصان: توثيق الطلاق الشفهي في صالح الطرفين.. فيديو

قالت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن توثيق الطلاق الشفهي في صالح الرجل والمرأة والأطفال.

وأضافت “أبو القمصان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "توثيق الطلاق الشفهي سيحل الكثير من المشاكل الأسرية، ولا يخالف الشريعة الإسلامية".

وأشارت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، "مقاصد الشريعة هي مصالح الناس"، موضحة أن "الرئيس السيسي أكد اليوم على حماية أبناء مصر من المشاكل الأسرية".

وأكدت "صندوق دعم الأسرة نقلة نوعية في حماية العلاقات الأسرية"، منوهة بأن "المشاكل في المحاكم الذي يتصدر فيه الحديث عن الأطفال يكون كلاما ظاهريا عاطفيا ويكون الأصل هو الأمور المادية".

وشددت نهاد أبو القمصان على ضرورة توافر نظام حماية في الأسرة المصرية للأسر المتنازعة لضمان حماية الأبناء في قانون الأحوال الشخصية.