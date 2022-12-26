خبير: الدولة تضع التعليم الإلكتروني نصب أعينها

أكد محمود الجابري خبير التعليم الإلكتروني مدير إحدى الشركات المتخصصة فى حلول تكنولوجيا التعليم، أن التعليم الإلكتروني أصبح فى تزايد يوما بعد الآخر على مستوى العالم.

وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أن الدولة تضع ملف التعليم الإلكتروني نصب أعينها.

وأشار إلى أن هناك تعاونا مع إدارات الموهبين بوزارة التربية والتعليم وأيضا وزارة التعليم العالى لتقديم أفضل محتوى تعليمى .

وقال أن لديهم ١٥ مليون طالب على مستوى العالم وأن مصر سوق صاعد واعد فى هذا الصدد.

وقال أن هناك تعاونا مع الكثير من الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص لتقديم مصادر تعليمية موثوق بها.