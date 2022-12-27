وكيل قوي عاملة البرلمان: لابد من وجود خريطة توضح متطلبات سوق العمل

قال النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك إتجاه عالمي في تبني استراتيجية التعليم التكنولوجي التطبيقي في ظل التطور الملحوظ في التقنيات التكنولوجية ذات الدور الرئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي، معقبا “ بقي أمر إجباري نواكب المتغيرات والمستجدات المستمرة بمجال التكنولوجيا”.

و أضاف “ منصور” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن أهم فوائد مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي توفير وظائف لخريجها بعد التخرج بشكل مباشر، علاوة علي إمداد سوق العمل المصري بالخبرات والكفاءات العالية في مجال الاتصالات والدراسات والعلوم المرتبطة به.

خريطة لسوق العمل

كما ناشد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأهمية وضع خريطة واضحة لمتطلبات سوق العمل لعدة سنوات مقبلة، تهدف لإيضاح المجالات الأولي بالإهتمام والتوسع فيها وتعريف طلاب المدراس بها حتي يتم القضاء علي تخريج دفعات عديدة لوظائف أقل طلبا بالأسواق كمهنة الهندسة علي سبيل المثال، لافتا إلي إنه في وقت سابق تقدم بطلب احاطة بهذا الشأن وتم تقديمه لوزير التعليم العالي.

وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات احتفالية تخريج طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية من منحة سامسونج الدولية لبرامج الترميز والبرمجة، التى تعد أحد أهم المنح المقدمة من برنامج سامسونج للابتكار Samsung Innovation Campus من قبل شركة سامسونج العالمية وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تطوير مهاراتهم المهنية ورفع مستوى الكفاءات والمهارات التكنولوجية.

وكانت شركة سامسونج العالمية قد قامت بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتصميم وتنفيذ برنامج تدريبى متميز فى مجال الترميز والبرمجة وتقديمه لنحو 973 طالب وطالبة فى معامل مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، والدقهلية، والمنيا، خلال الفترة من 13 إبريل وحتى 9 أكتوبر 2022، وكان قد تم تدريب عدد 193 من طلبة مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية العام الماضى ليصبح إجمالى عدد الحاصلين على منحة سامسونج الدولية 1166 طالب وطالبة وذلك تحت أشراف فريق عمل يضم نحو 90 مدربًا ومنسقًا.

وفى كلمته أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الهدف من إنشاء مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية هو تغيير الصورة النمطية التقليدية عن التعليم الفنى، واعداد جيل من الفنيين والتقنيين يدرك أهمية المعرفة والعلم والتكنولوجيا وقادر على تطبيقها وتطويعها؛ مشيرا إلى أن نجاح هذه المدارس فى تحقيق رؤيتها هو نتاج التعاون المثمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والشركة المصرية للاتصالات، والقطاع الخاص.

وأضاف أنه تم إنشاء مدارسWE للتكنولوجيا التطبيقية وفقا لرؤية تتوافق مع محددات استراتيجية بناء القدرات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى؛ أولا: الشمول حيث يوجد حاليا 7 مدارس منتشرين فى مختلف المحافظات، وثانيا: التخصص من خلال صقل مهارات الطلاب فى التخصصات الأكثر طلبا فى سوق العمل الحالى والمستقبلى، وثالثا: الشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لتوفير أحدث البرامج التكنولوجية والمعامل والأجهزة على أعلى مستوى، ورابعا: اقتران التدريب التقنى ببناء القدرات الشخصية وتدعيم المهارات اللغوية واستضافة الشركات العالمية للمتدربين لتوفير الخبرات العملية.