المطرب النقاش يحتفل بحصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية

احتفل المطرب أحمد سالم الشهير بالمطرب النقاش بحصوله على عضوية نقابة المهن الموسيقية.

ونشر أحمد سالم صورة له عبر حسابه الشخصي فيسبوك بالكارنية النقابة ، وعلق قائلا: "شكرًا لسيادة النقيب مصطفى كامل، أتمنى من الله إنى أكون عند حسن ظنكم"، وأضاف: "انتظروا قريبًا أغانى ليا، ويا رب تعجبكم".

ويغنى المطرب أحمد سالم الشهير بالمطرب النقاش، بالاشتراك مع النجم رامى جمال، أغنية فيلم "شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبى، ومن إخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه 4 يناير المقبل بدور العرض السينمائية.

يذكر أن رامى جمال يراهن على موهبة أحمد سالم إذ كشف رامى جمال: "أنا حبيت صوت أحمد جدا، الناس اتهمتنى إنى عايز أركب التريند، رغم إنى شيرت الفيديو بتاعه قبل ما حد يشوفه، قلت لمراتى الصوت ده حرام لو معملتش ليه حاجة".