تاريخ جديد لنابولي.. العثور على فسيفساء تعود للإمبراطور الروماني أغسطس قيصر

تم الإعلان عن اكتشاف فسيفساء قديمة تعود للإمبراطور الروماني أغسطس منذ حوالي 2000 عام، وكان الكشف في فيلا على شاطئ البحر بمدينة نابولي الإيطالية، فقد أدان الكشف المالك الأصلي للمكان والذي تعمد إخفاء الفسيفساء الفريدة.

الفسيفساء المكتشفة

خليج نابولي

أعطيت الفسيفساء لأول مرة الاسم اليوناني القديم Pausílypon، والتي تعني "الراحة من القلق"، كانت Posillipo هي إحدى ضواحي نابولي النخبة خلال الفترة الرومانية. (نظرًا لأن حدود المدينة قد تغيرت منذ ذلك الحين، فهي الآن تقع داخل نابولي الحالية). كان الخط الساحلي على طول خليج نابولي موقعًا جذابًا للأثرياء الرومان لبناء ملاجئ متقنة.

فيلا فريدة

كان الموقع هو فيلا تعود لـ فيديوس بوليو، والتي تسمى أيضًا الفيلا الإمبراطورية، والتي شيدها السياسي الروماني من الطبقة العليا وتاجر النبيذ بوبليوس فيديوس بوليو خلال القرن الأول قبل الميلاد، كان السكن مكتملًا، حيث يضم مسرحاً على الطراز اليوناني يتسع لـ 2000 مقعد يقع على نتوء صخري يطل على الخليج.

اكتشف علماء آثار من جامعة نابولي لورينتال أرضية فسيفساء من المرحلة الأولى من بناء الفيلا، تحت أعمال التجديد، حيث تم العثور على سجادة من قطع صغيرة بيضاء مغطاة بإطار مزدوج أسود، والتي من شأنها أن تحدد مساحتين، في جزء من غرفة كبيرة تطل على الخليج.

تاريخ نابولي المفقود

قال رئيس عمليات التنقيب ماركو جيجليو في بيان: "لا يزال التاريخ الطبقي مفقودًا، ولكن بناءً على الأسلوب، يمكن أن تعود القاعة إلى العصر الجمهوري المتأخر أو أوغسطين على أبعد تقدير".



نجل بوليو مالك الفيلا، هو ابن رجل حر، اكتسب سمعة طيبة لذوقه الرفيع الفخم وقسوته تجاه عبيده. في إحدى المرات، تناول الملك أغسطس العشاء في منزل بوليو، وعندما كسر الساقي إحدى الزجاجات البلورية، أمره بوليو بإطعامه مع مجموعة من الثعابين. فسقط العبد على ركبتيه وناشد الإمبراطور، الذي أمر بتحطيم جميع أطباق بوليو الكريستالية، وتحرير العبد.