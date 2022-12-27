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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة | الأهلي يجدد عقد موهبته الصاعدة

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي استقر على تجديد عقد محمد مغربي مدافع الفريق الشاب، قبل الموافقة على رحيله في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير؛ بعد وصول بعض العروض المحلية له.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" الأهلي يبحث خلال الساعات القادمة تجديد عقد محمد مغربي، مدافع الأهلي الشاب خاصة أن اللاعب يمتلك عدة عروض محلية ".

وتابع:" من المقرر أن يجدد مغربي عقده لمدة 4 سنوات مقبلة، بخلاف المتبقي في عقده، وهو إجراء متبع مع أي لاعب قد تتم إعارته في يناير  القادم".

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