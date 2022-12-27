محافظ كفر الشيخ: حياة كريمة تستهدف 18 قرية بمطوبس بإجمالي 700 مشروع

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن مشروع حياة كريمة يستهدف 18 قرية تابعة لمركز مطوبس بإجمالي 700 مشروع في كافة المجالات، مشيرا إلى أنه بفضل "حياة كريمة" ستكون الهجرة مستقبلا من المدينة إلى الريف.

وقال جمال نور الدين، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد"، مع برنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي، مساء الإثنين، إن الخدمات في قرى المحافظة ضمن حياة كريمة أصبحت أفضل من المدن، مشيرا إلى أن المجمع الحكومي الموحد في القرى يشمل جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن.

وأشار إلى أن المبادرة بدأت في مركز مطوبس خلال المرحلة الأولى والذي يمثل 10% من سكان المحافظة، كاشفا عن بدء عمل كل المرافق سواء المياه أو الغاز أو الكهرباء، فضلا عن الانترنت فائق السرعة والمجمعات الخدمية المتعددة".

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه تم ربط التعليم الفني بالمنطقة الصناعية لتوفير التدريبات العملية اللازمة، قائلا :" نجحنا في مواجهة التحديات اللوجيستية لمشروع حياة كريمة" فيما تم بنجاح بناء وتطوير المدارس مما ساهم في تقليل حجم الكثافات في المحافظة.

وأكمل أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي فإن كل أجهزة المحافظة متشاركة في حملات يومية على كل أماكن بيع السلع الغذائية لمتابعة الأسعار وتوافرها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تكثيف المرور على الأسواق لضمان ضبط الأسعار وعدم التلاعب من التجار، متابعا أن السلع الغذائية الرئيسية متوفرة في كافة المنافذ.