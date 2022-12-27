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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قوي عاملة القليوبية تسلم 4403 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بـ 315 شركة

صدى البلد

سلمت ايمان السيد شحاتة وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية 4403 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة بت 315 شركة المسجلة بالمديرية ، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي

وذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

 

أقيمت احتفالية تسليم الوثائق تحت رعاية حسـن شحـاتة وزير القوى العاملة  ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، بحضور محمد عليان وكيل المديرية، ومحمود الكومي مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ، ووائل محمد وسيد صابر باحثي الإدارة ، ومندوبي الشركات . 

 

في مستهل اللقاء أكدت مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي هي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة ،وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدة أن هذه الوثيقة هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة.

 

وقالت مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية : إنه يجري العمل بصفة مستمرة على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة ، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلي إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالي بدلاً من 100 ألف جنيه في العام الماضي، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على تغطية كافة الجوانب الصحية والاجتماعية لهذه الفئة، فضلا عن حماية العامل ضد الحوادث والعجز الكلي والجزئي ، وبالتالي جاءت فكرة وثيقة التأمين التكافلي والتي تم مضاعفة قيمتها الى 200 ألف جنيه.

 

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القليوبية العمالة غير المنظمة القوى العاملة

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