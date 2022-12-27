7 خدمات فورية يقدمها قطاع الأحوال المدنية خلال 2023  

يواصل قطاع الأحوال المدنية تقديم جميع الخدمات للمواطنين عن طريق الفورى لتسهيل الحصول على الخدمات من خلال الاتصال برقم الخط الساخن (15340) من أماكن تواجدهم.

ونوضح الخدمات الفورية التى يقدمها قطاع الأحوال المدنية 2023 من خلال الاتصال برقمي الخط الساخن 15340 - 15341 كالتالى:-

1|بطاقة الرقم القومى 2| شهادة ميلاد 3| شهادة وفاة 4| وثيقة زواج 5| وثيقة طلاق

6| قيد عائلي 7| قيد فردي.

على مدار أيام الأسبوع

ويواصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) للطلبات الفورية لكبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية، وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرا على المواطنين.

وكشف قطاع الأحوال المدنية عن رقمك 15340 - 15341 كرقم خدمة لخط الساخن الأكثر إنجازًا لتحقيق خدمات المواطنين، فيسهل على المواطنين الحصول على خدمة إصدار بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد ووثائق الزواج والطلاق والوفاة والقيد العائلي والفردي من خلال الاتصال برقمي الخط الساخن، وبعد طلب خدمة الرقم الساخن يقوم مندوب من مصلحة الأحوال المدنية بالتوجه إلى طالب الخدمة إلى منزله وتسليمه المستند المطلوب أو أي محرر آخر له بالمنزل في اليوم نفسه.