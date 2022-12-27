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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القائد العام للقوات المسلحة بالعراق يأمر بتأمين الشريط الحدودي مع سوريا وإيران

صدى البلد

أمر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتأمين الشريط الحدودي مع سوريا وإيران من قبل القوات العراقية ودعمها لوجستيا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الاستمرار في بناء قدرات القوات المسلحة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول - في مؤتمر صحفي، أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - إن "الشهر الماضي شهد الكثير من الأحداث والفعاليات التي تضمنت توطيد العلاقات الدولية ومتابعة الأمور الفنية، خاصة الاحتفالات الكبيرة ب‍يوم النصر والاستعداد لبطولة خليجي 25"، مبينًا أن ذكرى تأسيس الجيش العراقي الثانية بعد المئة وافتتاح خليجي 25 في البصرة سيكونان بنفس اليوم.
ورحب الناطق، بكل الدول العربية والخليجية، لافتًا الى أن هذه البطولة تبعث رسالة بأن العراق ينعم بالاستقرار، معربا عن أمله من مجلس النواب بتخصيص الأموال إلى وزارة الدفاع ضمن الموازنة من أجل زيادة قدرات القوات المسلحة.

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