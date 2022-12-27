ما علاقتها بـ عمرو دياب| نيكول سعفان زوجة طارق العريان الجديدة.. فيديوجراف

علم "صدى البلد" من مصادره الخاصة أن المخرج طارق العريان تزوج منذ عدة أشهر من الموديل نيكول سعفان ، حيث فضل الثنائي عدم الإفصاح بذلك إلا للمقربين منها فقط.

من نيكول سعفان زوجة طارق العريان الجديدة ؟

المخرج طارق العريان كان قد ارتبط بـ نيكول سعفان عقب طلاقة من المطربة السورية أصالة؛ حيث ظهر طارق العريان مع نيكول في العديد من الحفلات.

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للمزيد حول من نيكول سعفان زوجة طارق العريان الجديدة وقصة ارتباطهما بعد طلاقه من المطربة السورية أصالة نصري شاهد الفيديوجراف التالي: