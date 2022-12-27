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ما علاقتها بـ عمرو دياب| نيكول سعفان زوجة طارق العريان الجديدة.. فيديوجراف

نيكول سعفان زوجة
نيكول سعفان زوجة طارق العريان الجديدة

علم "صدى البلد" من مصادره الخاصة أن المخرج طارق العريان تزوج منذ عدة أشهر من الموديل نيكول سعفان ، حيث فضل الثنائي عدم الإفصاح بذلك إلا للمقربين منها فقط. 

من نيكول سعفان زوجة طارق العريان الجديدة ؟

المخرج طارق العريان كان قد ارتبط بـ نيكول سعفان عقب طلاقة من المطربة السورية أصالة؛ حيث ظهر طارق العريان مع نيكول في العديد من الحفلات. 

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للمزيد حول من نيكول سعفان زوجة طارق العريان الجديدة وقصة ارتباطهما بعد طلاقه من المطربة السورية أصالة نصري شاهد الفيديوجراف التالي:

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