حصاد 2022.. القوات المسلحة تنفذ 29 تدريبًا عسكريًا لحماية الأمن القومي المصري

تدرك القوات المسلحة حجم التحديات والتهديدات المحيطة بالأمن القومي المصري، في ظل التشابكات الدولية في العديد من الملفات التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على دوائر الأمن القومي المصري، لذلك، أتى اهتمام القيادتين السياسية والعسكرية بتقوية وتدعيم القوات المسلحة، في مختلف أفرعها الرئيسية وتشكيلاتها القتالية، ووحداتها ومختلف منظوماتها على مختلف المستويات، بكل ما تحتاجه من قدرات قتالية ودعم إدارى وفنى ورعاية معيشية، كى تكون قادرة فى كل وقت على مجابهة التحديات التى تتفجر حول مصر وعلى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

ولأن القوات المسلحة الأكثر قوة وجاهزية من الناحية التدريبية والقتالية في منطقة الشرق الأوسط، نفذت أكثر من 29 تدريبا عسكريا خلال عام 2022، مع الدول الصديقة والشقيقة، مع أكبر وأقوى الجيوش العالمية، سواء كانت تلك التدريبات داخل مصر أو خارجها.

القوات المسلحة

فقد شاركت القوات المسلحة في تلك التدريبات بأفرعها الرئيسية وإداراتها المختلفة، وذلك في دلالة واضحة على قدرة الجيش المصري الكبيرة واستطاعته لتنفيذ تلك التدريبات التي تتطلب الإمكانات القتالية والبشرية والفنية واللوجستية الهائلة، من أجل الوصول للمستهدف من تلك التدريبات، وهي الاستعداد والجاهزية القتالية للقوات المسلحة المصرية.

فلقد نفذت القوات المسلحة في عام 2022، العديد من المناورات والتدريبات العسكرية المختلفة، سواء كان في نطاقها، أو خارج حدود الدولة، حيث تنوعت تلك التدريبات ما بين "الجوية – البحرية – الدفاع الجوي - البرية -المشاه"، مستخدمة فيها أحدث الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، مما أظهر قوة مصر العسكرية.

القوات المسلحة

داخل الحدود المصرية

نفذت القوات المسلحة خلال عام 2022 داخل الحدود المصرية، حيث قامت القوات المسلحة بتنفيذ 3 تدريبات بحرية عابرة مع الولايات المتحدة، كذلك تدريب جوي مشترك أيضًا مع الجانب الأمريكي، كما نفذت القوات المسلحة تدريب بحري مع اليونان كذلك التدريب الجوي المشترك "مينا - 2" مع الجانب اليوناني أيضًا.

ونفذت القوات المسلحة 6 تدريبات بحرية عابرة مع الجانب الفرنسي خلال 2022، كما نفذت التدريب الجوي المشترك "آمون - 22" أيضًا مع الجانب الفرنسي، والتدريب "البحري/ الجوي" المشترك "رمسيس 2022" مع فرنسا، كما نفذت القوات المسلح تدريب بحري عابر مع الجانب الأسباني.

وفي إطار أواصر التعاون المشترك بين القوات المسلحة والدول الصديقة والشقيقة، نفذت القوات المسلحة خلال عام 2022 التدريب البحري المشترك "جسر الصداقة - 5" مع الجانب الروسي، كذلك تنفيذ التدريب المشترك "العقبة - 7" بالبحر الأحمر مع الجانب الأردني، وتنفيذ التدريب المشترك"حارس الجنوب- 2" مع الجانب السوداني".

كما نفذت القوات المسلحة 5 تدريبات مشتركة متعددة الجنسيات وهي:

التدريب "البحري الجوي" المشترك "ميدوزا - 12" بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والخاة من دول مصر واليونان وقبرص والسعودية والولايات المتحدة، كذلك بمشاركة الإمارات والبحرين وألمانيا وفرنسا والمغرب والأردن والكونغو ورومانيا بصفة مراقب.

التدريب المشترك "هرقل - 2" بمشاركة عنار من القوات الخاصة لكل من السعودية والمارات واليونان وقبرص، فضلاً عن مشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب.

التدريب البحري الدولة "imx ce22" بمشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

التدريب المشترك "درع السماء" بمشاركة اليونان وقبرص بصفة مراقب مع مشاركة وفد من السعودية وباكستان.

تدريب بحري عابر مشترك بين مصر والولايات المتحدة وإسبانيا.

التدريبات المشتركة داخل الحدود المصرية

خارج الحدود المصرية

نفذت القوات المسلحة خلال عام 2022 العديد من التدريبات المشتركة خارج الحدود المصرية وتمثل ذلك في التدريب البحري المصري الفرنسي المشترك "كليوباترا – 2022" والذي نفذ في المياه الإقليمية الفرنسية، كذلك تنفيذ تدريب "الموج الأ؛مر – 5" بمشاركة القوات البحرية لكلاً من مصر والسعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن، والذي نفذ بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

كما تم تنفيذ التدريب المشترك "قلعة الجبل" لعناصر القوات الخاصة المصرية العمانية والذي نفذ بولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان، كما تم تنفيذ التدريب البحري المشترك "مرجان – 17" و التدريب الجوي المشترك "فيصل-12" والتدريب المشترك "تبوك -5" بالمملكة العربية السعودية.