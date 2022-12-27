عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة الوزراء الإيطالية تجدد دعمها لأوكرانيا في اتصال هاتفي مع زيلينسكي

صدى البلد

جددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، دعم حكومة بلادها الكامل لأوكرانيا في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، وفي إستعادة البنى التحتية للطاقة وإعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء لميلوني مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفادت رئاسة الوزراء الإيطالية والتي نوهت بأنها الثانية من نوعها بعد تلك في 28 أكتوبر الماضي، أي بعد أيام من توليها رئاسة الحكومة الجديدة في روما.

وجددت ميلوني تأكيد التزام إيطاليا الأقصى بأي عمل مفيد للتوصل إلى سلام عادل للأمة الأوكرانية، مؤكدة نيتها الذهاب إلى كييف ودعت الرئيس زيلينسكي لزيارة روما.
 

رئيسة الوزراء الإيطالية أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا روما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

أول رد فعل من الأهلي على تجديد إيقاف محمود كهربا.. تفاصيل

اختار الأهلي.. الكاف يصدم الزمالك ويستبعده من دوري السوبر الإفريقي

دمرتيني يا هبة.. معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر بالفيوم (فيديو)

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

معيشاني في نكد.. لايف 8 دقائق يكشف تفاصيل إنهاء مدرس الفيوم حياته بسبب زوجته| فيديو

استولى على أموال عملاء.. قرار عاجل ضد مسئول بنك عربي شهير في القاهرة

ترشيحاتنا

قبل رأس السنة الجديدة.. رئيس وزراء أوكرانيا يزف نبأ سارا لشعبه

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أزمة كهربا |شاهد

هل دخلت مصر الحزام .. توابع زلزال الطور وإرشادات التعامل معه

تفش مرعب لـ كورونا.. الصين تلجأ إلى الليمون والطب التقليدي

أرقام غير متوقعة .. كشف حساب ميدو مع الإسماعيلي في ولايته الأولى

ضرب عروسته قدام القاعة.. لماذا أخُلي سبيل عريس المحلة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة معلم الفيوم.. أسوأ أعراض "حبوب الغلة" ومطالبات بتشديد الرقابة عليها

مايا دياب تستعرض جمالها احتفالا بالكريسماس

ليه أمراض القلب بتزيد في الشتاء| جمال شعبان يكشف التفاصيل

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

فيديو

«مراتي معيشاني في نكد».. مدرس الفيوم ينهي حياته في بث مباشر على فيسبوك

قتلت 50 شخصا.. كيف واجهت أمريكا موجة عاصفة ثلجية مدمرة| فيديو جراف

55 مليون دولار خلال يوم.. البنك المركزي يرصد مسحوبات دون حق من الخارج

هل عادت ليعقوب الفرحان.. فيديو مثير لـ ليلى إسكندر مع طليقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ