رئيسة الوزراء الإيطالية تجدد دعمها لأوكرانيا في اتصال هاتفي مع زيلينسكي

جددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، دعم حكومة بلادها الكامل لأوكرانيا في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، وفي إستعادة البنى التحتية للطاقة وإعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء لميلوني مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفادت رئاسة الوزراء الإيطالية والتي نوهت بأنها الثانية من نوعها بعد تلك في 28 أكتوبر الماضي، أي بعد أيام من توليها رئاسة الحكومة الجديدة في روما.

وجددت ميلوني تأكيد التزام إيطاليا الأقصى بأي عمل مفيد للتوصل إلى سلام عادل للأمة الأوكرانية، مؤكدة نيتها الذهاب إلى كييف ودعت الرئيس زيلينسكي لزيارة روما.

