مجلس الأمن الدولي يندد بحظر طالبان العمل والتعليم على نساء أفغانستان

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات في أفغانستان.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ندد مجلس الأمن الدولي، بالحظر الذي تفرضه الحكومة، التي تقودها حركة طالبان في البلاد، على التحاق الفتيات بالجامعات أو العمل لصالح منظمات الإغاثة الإنسانية.

وبالأمس، نفى نائب رئيس الوزراء الأفغاني، مولاوي عبد الكبير، ممانعة “حركة طالبان” في حصول الفتيات على التعليم.

وقال عبد الكبير، في اجتماع مع جمعية جامعات خاصة في أفغانستان، إن "طالبان لا تعارض حصول الفتيات على التعليم، وتعمل على إنهاء تعليق التعليم في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان أمرت بوقف تعليم الطالبات في الجامعات الخاصة والعامة في أفغانستان.

وقال وزير التعليم العالي الأفغاني، إن تعليم الفتيات في الجامعات العلمانية مخالف لقوانين الإسلام ومخالف للتقاليد الإسلامية.