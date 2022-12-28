هل الاحتفال بالعام الميلادي يخالف عقيدة المسلمين؟.. علي جمعة يرد

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه يقول صاحبه "هل في الاحتفال بالعام الميلادي الجديد ما يخالف عقيدة المسلمين ؟

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن كتاب الله تعالى قال عن سيدنا عيسى ابن مريم (وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا) منوها أن النابتة يحرمون الاحتفال بيوم مولد سيدنا عيسى، أما القرآن فيقول { وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ }.

وأكد أن عقيدة المسلمين من أهل السنة والجماعة، على أن سيدنا عيسىى رفع بجسده إلى السماء، وأنه سينزل في آخر الزمان، كما في البخاري حيث سمع أكثر من 40 صحابي النبي وهو يعظم سيدنا عيسى هذا التعظيم الشديد.

وأشار إلى أن الاحتفال بمولد سيدنا عيسى ، هو احتفال مشروع لأن القرآن دلنا على هذا اليوم ولأن الله أمرنا أن نتذكر أيامه ولأن النبي كان يفرح بالأنبياء، فدخل ذات يوم على المدينة ووجد يهود يصومون ، فقال، ما هذا ؟ قالوا: هذا يوم نجا الله فيه موسى، فقال النبي: نحن أولى بموسى منهم.



وأوضح، أنه لا يعقل أن يجيز الإسلام، زواج المسلم من المسيحية ، ثم يحرم عليه أن يهنئها في يوم عيدها.