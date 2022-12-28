لو حد بينتحل هويتك.. إزاي تبلغ عن الحسابات المزيفة في فيسبوك

يتعرض الكثير من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لانتحال هوياتهم عبر حسابات مزيفة، حيث تعمل هذه الحسابات على تشويه سمعة الأشخاص والتسبب بالضرر لهم معنويا من خلال عرض صور أو مقاطع فيديو شخصية، أو حتى تشويه سمعة الحسابات الخاصة بشركات أو أعمال تجارية، عبر خداع الآخرين بأنهم نفس الشخص.

وبحسب موقع Social Media Examiner فإنه من المهم البحث عن الحسابات والملفات الشخصية المزيفة من منتحلي الهوية والإبلاغ عنها، حيث يعد الحفاظ على سمعة جيدة للعلامة التجارية أمرًا بالغ الأهمية عبر قنوات التسويق ، وخاصة منصات التواصل الاجتماعية.

وعندما تحاول حماية سمعة علامتك التجارية ، يبدو عملك أكثر جدارة بالثقة ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم، وإذا لم تقوم بحماية نفسك من الحسابات المزيفة فقد تقوم بمواصلة ابتزازك، كما أنه إذا لم تنفذ تدابير سلامة العلامة التجارية ، فقد تعرض علامتك التجارية للخطر وينتهي بك الأمر مع عملاء مرتبكين، حيث يمكن لمنتحلي الشخصية نشر معلومات خاطئة حول علامتك التجارية وحتى سرقة العملاء من عملك.

كيفية الإبلاغ عن حساب ينتحل هويتك في فيسبوك

افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك ومن خلال رمز أزرق به حرف "F" أبيض على شاشتك الرئيسية

قم بتسجيل الدخول إلى فيسبوك، وإذا لم تكن قد سجلت الدخول بالفعل ، فأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الفراغات وانقر على تسجيل الدخول.

اذهب إلى الملف الشخصي المزيف، للعثور عليه ، ثم اكتب اسم الشخص في مربع البحث أعلى الشاشة ، ثم حدد الملف الشخصي من النتائج، كما يمكنك أيضًا النقر على اسم الشخص في مشاركة أو تعليق.

اضغط على النقاط الثلاثة ⋯ ستراه أسفل صورة الملف الشخصي للشخص ، بجوار زر "رسالة".

اضغط على إبلاغ، ثم اضغط على الإبلاغ عن ملف التعريف .

اضغط على هذا حساب مزيف.

انقر فوق إرسال إلى فيسبوك للمراجعة، وسيتم إرسال تقريرك إلى فريق دعم فيسبوك، وإذا وجدوا أن الملف الشخصي مزيف ، فسيتم حذفه.

وإذا كان الشخص الذي يستخدم ملف التعريف هذا يضايقك ، فاضغط على حظر حتى لا يتمكن من رؤيتك أو الاتصال بك.

كيفية الإبلاغ عن حساب ينتحل صفحة عملك في فيسبوك