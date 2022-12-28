لو حد بينتحل هويتك.. إزاي تبلغ عن الحسابات المزيفة في فيسبوك

يتعرض الكثير من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لانتحال هوياتهم عبر حسابات مزيفة، حيث تعمل هذه الحسابات على تشويه سمعة الأشخاص والتسبب بالضرر لهم معنويا من خلال عرض صور أو مقاطع فيديو شخصية، أو حتى تشويه سمعة الحسابات الخاصة بشركات أو أعمال تجارية، عبر خداع الآخرين بأنهم نفس الشخص.
وبحسب موقع Social Media Examiner فإنه من المهم البحث عن الحسابات والملفات الشخصية المزيفة من منتحلي الهوية والإبلاغ عنها، حيث يعد الحفاظ على سمعة جيدة للعلامة التجارية أمرًا بالغ الأهمية عبر قنوات التسويق ، وخاصة منصات التواصل الاجتماعية.
وعندما تحاول حماية سمعة علامتك التجارية ، يبدو عملك أكثر جدارة بالثقة ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم، وإذا لم تقوم بحماية نفسك من الحسابات المزيفة فقد تقوم بمواصلة ابتزازك، كما أنه إذا لم تنفذ تدابير سلامة العلامة التجارية ، فقد تعرض علامتك التجارية للخطر وينتهي بك الأمر مع عملاء مرتبكين، حيث يمكن لمنتحلي الشخصية نشر معلومات خاطئة حول علامتك التجارية وحتى سرقة العملاء من عملك.
كيفية الإبلاغ عن حساب ينتحل هويتك في فيسبوك
- افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك ومن خلال رمز أزرق به حرف "F" أبيض على شاشتك الرئيسية
- قم بتسجيل الدخول إلى فيسبوك، وإذا لم تكن قد سجلت الدخول بالفعل ، فأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الفراغات وانقر على تسجيل الدخول.
- اذهب إلى الملف الشخصي المزيف، للعثور عليه ، ثم اكتب اسم الشخص في مربع البحث أعلى الشاشة ، ثم حدد الملف الشخصي من النتائج، كما يمكنك أيضًا النقر على اسم الشخص في مشاركة أو تعليق.
- اضغط على النقاط الثلاثة ⋯ ستراه أسفل صورة الملف الشخصي للشخص ، بجوار زر "رسالة".
- اضغط على إبلاغ، ثم اضغط على الإبلاغ عن ملف التعريف .
- اضغط على هذا حساب مزيف.
- انقر فوق إرسال إلى فيسبوك للمراجعة، وسيتم إرسال تقريرك إلى فريق دعم فيسبوك، وإذا وجدوا أن الملف الشخصي مزيف ، فسيتم حذفه.
وإذا كان الشخص الذي يستخدم ملف التعريف هذا يضايقك ، فاضغط على حظر حتى لا يتمكن من رؤيتك أو الاتصال بك.
كيفية الإبلاغ عن حساب ينتحل صفحة عملك في فيسبوك
- على فيسبوك، يمكنك الإبلاغ عن صفحات الأعمال والملفات الشخصية المهنية والملفات الشخصية لتقليد علامتك التجارية. للإبلاغ عن صفحة أو ملف تعريف مزيف لانتحال الهوية ، افتحه على فيسبوك وانقر على النقاط الثلاث الموجودة أسفل صورة الغلاف.
- اعتمادًا على نوع الصفحة أو الملف الشخصي الذي تعرضه ، قد تختلف الخيارات المتاحة قليلاً. يمكنك الوصول إلى الخيارات المماثلة على إصدارات الويب أو الهاتف من فيسبوك:
- للإبلاغ عن صفحة باستخدام تجربة الصفحات الجديدة ، حدد Find Support أو Report واختر Pretending to Be Something.
للإبلاغ عن صفحة باستخدام تجربة الصفحات الكلاسيكية ، حدد الإبلاغ عن الصفحة واختر الرسائل الخادعة والصفحات المزيفة. ثم حدد التظاهر بأن تكون عملًا آخر.
للإبلاغ عن ملف تعريف شخصي أو مهني ، حدد التظاهر بأن تكون شخصًا واختر شركة.
ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. في معظم الحالات ، ستحتاج إلى إدخال اسم صفحتك على فيسبوك أو عنوان URL للنشاط التجاري الذي يتم انتحال هويته. انقر فوق إرسال لإرسال التقرير.
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- لاحظ أنه يمكنك دائمًا إرسال هذه التقارير من ملفك الشخصي. يمكنك أيضًا إرسالها من صفحتك إذا كانت تستخدم تجربة الصفحات الجديدة. قم بالتبديل إلى صفحتك أولاً ، ثم استخدم سير العمل أعلاه لإكمال تقرير.
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- تتبع تقارير انتحال الهوية على فيسبوك
بمجرد إكمال تقرير انتحال الهوية ، يمكنك تتبع التحديثات من صندوق الوارد الخاص بالدعم. انقر فوق صورة ملف التعريف الخاص بك وحدد التعليمات والدعم. ثم حدد علبة الوارد الخاصة بالدعم واعرض تقارير حول الآخرين.
إرسال تقارير انتحال الهوية على فيسبوك بدون حساب
هل تحتاج أو تريد إرسال تقرير انتحال شخصية دون تسجيل الدخول إلى حساب فيسبوك؟ ، حيث يمكنك استخدام نموذج الإبلاغ عن حساب منتحل في مركز مساعدة فيسبوك ، حتى إذا لم يكن لديك حساب فيسبوك نشط.