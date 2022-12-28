مفاجأة.. 6000 قاصر قتلوا في أمريكا

كشف تقرير صادر عن شبكة ABC الأمريكية أن أحدث البيانات التي نشرتها منظمة "Gun Violence File" أظهرت أن إجمالي 6023 قاصرًا قتلوا أو أصيبوا في حوادث إطلاق نار في جميع أنحاء الولايات المتحدة هذا العام، متجاوزًا 5.708 في عام 2021. ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ تسع سنوات منذ بدء التسجيلات.

وتشير الإحصاءات إلى أنه في عام 2022، قتل ما لا يقل عن 306 أطفال تبلغ أعمارهم 11 عامًا أو أقل و 1323 قاصرًا تتراوح أعمارهم بين 12 و17، بسبب إطلاق النار في الولايات المتحدة. وذلك حسبما ذكر موقع "جلوبال تايمز" الصيني.

ووفقا للتقارير، فإن إطلاق النار على مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي، تكساس، في 24 مايو، سجل أكبر عدد من الضحايا في الولايات المتحدة هذا العام، حيث تسببت المأساة في مقتل 19 من طلاب المدارس الابتدائية.

و كانت سيسيليا توماس، البالغة من العمر 5 أشهر، من أصغر ضحايا إطلاق النار في الولايات المتحدة هذا العام. حيث أصيبت برصاصة في رأسها أثناء جلوسها في سيارة في شيكاغو وتوفيت.