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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بـ عين شمس

صدى البلد

وقعت مشاجرة بالأسلحة النارية بين 5 أشخاص بمنطقة عين شمس بالقاهرة أسفرت عن إصابة 3 منهم بطلقات خرطوش وجروح بسبب خلافات سابقة بينهم تم ضبط الأطراف وتولت النيابة التحقيق .


بداية الواقعة 

 تبلغ لقسم شرطة عين شمس من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة الانتقال والفحص وتبين حدوث مشاجرة بين 3 أشخاص مصابين، وبين شخصين آخرين بحوزة أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات جميعهم مقيمون دائرة القسم بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات سابقة بينهما ، تعدى خلالها الطرفان على بعضهم بالضرب باستخدام الأسلحة النارية المُضبوطة نتج عن ذلك الإصابات وتم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة، واعترفوا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عين شمس مشاجرة بالاسلحة مباحث القاهرة

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