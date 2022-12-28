بعد حيلة غريبة.. سيدة تعتدي علي مسنة بالضرب وتسرق مجوهراتها بالشرابية.. صور

ضبط رجال المباحث بالقاهرة سيدة لقيامها بالتعدى بالضرب على مُسنة وسرقة مشغولاتها الذهبية.

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تفاصيل الواقعة

تبلغ لقسم شرطة الشرابية من مُسنة مقيمة بدائرة القسم مصابة بسحجات وجروح متفرقة بالجسم قررت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها حضرت إليها إحدى السيدات "لا تعلم بياناتها" وطلبت منها ترك بعض الأغراض الخاصة بها طرفها على سبيل الأمانة لحين التوجه لشراء بعض المستلزمات، وعقب عودتها مرة أخرى قامت بالدخول للشقة عُنوة، والتعدى عليها بالضرب، والإستيلاء منها على بعض المشغولات ذهبية كرهاً عنها ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها.

ضبط المتهمة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها مقيمة بدائرة القسم تم إستهدافها وأمكن ضبطها .

وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها.

بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المسروقات وإتهمتها بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.