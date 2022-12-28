الصحف السعودية: مصر تتمسك بحدودها البحرية مع ليبيا.. والرياض والقاهرة تبحثان التعاون الدفاعي.. وموسكو تحذّر الغرب من تصعيد «الحديث النووي»

-المستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى



-2023.. الصين القوة العالمية الصاعدة بامتياز

-القوات الأوكرانية تعلن قصف «هدف عسكري مهم» في خيرسون



-أميركا تدرس فرض قيود على دخول المسافرين القادمين من الصين



-رئيس كوريا الجنوبية يوبخ وزير الدفاع بعد فشل التصدي لمسيّرات بيونغ يانغ



-بابا الفاتيكان: البابا السابق بنديكت السادس عشر «مريض للغاية»



-حميدتي يترأس وفداً سودانياً إلى جوبا لبحث السلام في البلدين

-طقس اليوم.. أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

-السعودية ترفع إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 358 ألف جيجا واط





تناولت الصحف السعودية عددًا من الموضوعات المتفرقة، التي تناولت فيها مستجدات الشأن الدولي، والتطورات في الحرب الأوكرانية، والعلاقات بين روسيا والغرب، علاوة على الشأن المصري.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط، أظهرت مصر تمسكاً عملياً بالمضي في مسار ترسيم حدودها البحرية مع ليبيا في البحر المتوسط، إذ طرحت للمرة الأولى منذ إعلانها الترسيم، مزايدة للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت في مناطق مختلفة بالبلاد، من بينها «المتوسط».

وتتضمن المزايدة المطروحة عالمياً خطة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل في مصر، وهي الأولى بعد أقل من أسبوعين على ترسيم حدود مصر البحرية مع ليبيا.

وأعلن وزير البترول، طارق الملا، في بيان (الثلاثاء) أن المزايدة التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2022 «تأتي امتداداً لاستراتيجية عمل الوزارة التي بدأتها عام 2016؛ لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة، وفي مقدمتها البحر المتوسط؛ استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة».

وأشار إلى أن الاستراتيجية «توفر فرصاً لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر، علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها».

وأوردت الصحيفة، بحث الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، مع الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين، وذلك خلال جلسة المباحثات التي عُقدت في الرياض أمس.



واستعرض الجانبان خلال الجلسة التي عُقدت في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وكان رئيس هيئة الأركان العامة السعودية قد استقبل، أمس، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وأقيمت مراسم استقبال رسمية لضيف البلاد.



حضر المباحثات ومراسم الاستقبال عدد من قادة وضباط القوات المسلحة المصرية والسعودية.



وفي أوكرانيًا.. صفت قوات الدفاع الأوكرانية، موقع قيادة تابعاً للقوات الروسية ومناطق تركيز العتاد الروسي ومستودعيْن للذخيرة وهدفاً عسكرياً مهماً.

وذكرت الصحيفة، بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده للتفاوض بشأن أوكرانيا، وجه وزير الخارجية سيرغي لافروف، هجوماً قاسياً، قائلاً إن كييف والغرب يسعيان لتدمير بلاده وإن على أوكرانيا تلبية مطالب موسكو وإلا فسيفرضها الجيش الروسي بالقوة.

وقال لافروف، إن سياسة الغرب التي تستهدف احتواء روسيا خطيرة للغاية، مشيراً إلى أنها تنطوي على مخاطر الانزلاق إلى صدام مسلح مباشر بين القوى النووية. و

أضاف: «التكهنات غير المسؤولة بأن روسيا على وشك استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا، يتم إطلاقها باستمرار في الغرب».

وأشار لافروف إلى أن موسكو كررت مراراً، أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية «ويجب ألا يتم إطلاق العنان لها أبداً».

واتهم السياسيين الغربيين بأنهم يعملون على شحذ الخطاب بشأن هذه القضية، وهم الذين يجب أن يُسألوا عمّا إذا كان هذا الاتجاه سيستمر في عام 2023. قائلاً: «إننا نلاحظ بقلق بالغ الحملة الدعائية في الولايات المتحدة والغرب بشكل عام حول موضوع الأسلحة النووية».

ومن الصحيفة، وبّخ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وزير الدفاع لي جونغ سوب؛ بسبب «العملية الفاشلة» للجيش ضد 5 طائرات كورية شمالية مُسيّرة دخلت المجال الجوي لكوريا الجنوبية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقاً لما قاله مسؤولون، اليوم الأربعاء.

وحلّقت الطائرات المسيّرة عبر خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يفصل بين الكوريتين، حيث حلّق إحداها فوق الأجزاء الشمالية من سيول، لكن الجيش الكوري الجنوبي فشل في إسقاطها.



وأوردت الصحيفة، قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، إن البابا السابق بنديكت السادس عشر «مريض للغاية»، ودعا للصلاة من أجله.

ولم يُدلِ فرنسيس بمزيد من التفاصيل، لكن الفاتيكان أعلن في وقت لاحق أن الحالة الصحية للبابا بنديكت تعرضت لـ«تدهور» مفاجئ في الساعات الأخيرة، والبابا الحالي قام بزيارته صباح اليوم.



وفي الصحيفة كذلك، أجرى وفد أمني واستخباري سوداني، ترأسه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، جولة مباحثات أمنية في عاصمة جنوب السودان جوبا، التي وصل إليها الوفد أمس في زيارة استغرقت ساعات، التقى خلالها الرئيس سلفاكير ميارديت، وتناولت قضايا الحدود والسلام في البلدين، وترسيم الحدود وفتح المعابر الحدودية.



أفاد مسؤولون أميركيون، أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تنظر في فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين، في أعقاب تخفيف بكين بشكل كبير إجراءات احتواء الفيروس، هذا الشهر، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».

وانتشرت الإصابات في جميع أنحاء الصين مع إلغاء الركائز الأساسية لسياسة «صفر كوفيد»، مما دفع المسؤولين الأميركيين للتعبير عن قلقهم من احتمال ظهور متحورات جديدة.



من جانبها، قالت صحيفة الرياض، اقتحم مستوطنون اليوم، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، حذرت مؤسسات فلسطينية في القدس من عمليات التهويد للمسجد الأقصى، والتي تسير بوتيرة متسارعة، لفرض واقع تهويدي جديد.

قالت الصحيفة، في عام 2022 العالم تغيّر رأساً على عقب والتحالفات تبدلت.. وموازين القوى اختلّت.. وأصدقاء الأمس أصبحوا أعداء اليوم.. هكذا هي السياسية المصالح دائماً تتصدر.. ووفق هذه الاستراتيجية تحركت الدبلوماسية السعودية الفاعلة طوال عام 2022 بحكمة لتحقيق مصالحها الاستراتيجية في ظل التجاذبات العالمية والمقاربات الدولية.

ومع إطلالة العام الجديد 2023 والذي ستدشنه المملكة العربية السعودية بخطى راسخة بعد تحقيق أهدافها في العام المنصرم من خلال عقد ثلاثة قمم تاريخية سعودية-خليجية-عربية مع الصين القوة الاقتصادية الصاعدة عالمياً، هذه القمم التي غيرت قواعد اللعبة في العالم والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية لإحلال السلام في المنطقة والسلم في العالم، في ظل التجاذبات والمنافسة السياسية الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، والتي تعتبر من أبرز العوامل المؤثرة على حركة السياسة العالمية في القرن الحادي والعشرين.

ورسمت المملكة مساراً استراتيجياً مع الصين من خلال المواءمة بين رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق، والتي قدّمت الصين من خلالها نموذجها الخاص للعولمة، حيث باتت مبادرة الحزام والطريق، جزءًا أساسيًّا من سياسة الصين الخارجيّة إلى حد إدراجها ضمن الدستور الخاص بالحزب الشيوعي الصيني.

قالت الرياض، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية، الرياض، ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة.



وقالت صحيفة عكاظ، كشفت هيئة الإحصاء في تقرير أصدرته أخيراً، أن إجمالي إنتاج السعودية من الطاقة الكهربائية قفز إلى 358.637 جيجا واط لكل ساعة في نهاية العام الماضي 2021، بزيادة قيمتها 11.609 جيجا واط بما يعادل 3.35% مقارنة بعام 2020 الذي بلغ الإنتاج آنذاك نحو 347.028 جيجا واط.

ووفقاً للاستهلاك السكني من الطاقة الكهربائية، بلغ إجمالي الاستهلاك السكني نحو 142.484 ألف جيجا واط لكل ساعة، بارتفاع الاستهلاك السكني بنسبة 3.5% بما يعادل 4825 جيجا واط لكل ساعة.

