نشرة المرأة والصحة.. قشور هذه الفاكهة معجزة في تبييض الأسنان.. مشروب الأعشاب لحرق الدهون ونسف الكرش

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

يحلم الجميع بقوام مثالي متناسق وجسم خالى من الدهون والسمنة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول مشروب الأعشاب لحرق الدهون.

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول العدس فى الشتاء، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك التعرف على فوائد العدس الأصفر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

فوائد عديدة لتناول قشور البرتقال فهي تعمل على التخلص من إصفرار الأسنان ، لذا ربما يجب أن نفكر مرتين قبل التخلص منها.. إليك أبرز فوائدها وفقا لموقع برايت سايد.