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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. قشور هذه الفاكهة معجزة في تبييض الأسنان.. مشروب الأعشاب لحرق الدهون ونسف الكرش

فاكهه
فاكهه

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

مشروب الأعشاب لحرق الدهون ونسف الكرش والوزن سريعا

يحلم الجميع بقوام مثالي متناسق وجسم خالى من الدهون والسمنة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول مشروب الأعشاب لحرق الدهون.

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الكنز الأصفر يحمي من السرطان.. تعرفي على فوائد العدس

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول العدس فى الشتاء، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك التعرف على فوائد العدس الأصفر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 

قشور هذه الفاكهة معجزة في تبييض الأسنان الصفراء

فوائد عديدة لتناول قشور البرتقال فهي تعمل على التخلص من إصفرار الأسنان ، لذا ربما يجب أن نفكر مرتين قبل التخلص منها.. إليك أبرز فوائدها وفقا لموقع برايت سايد.

الدهون حرق الدهون مشروب الأعشاب السرطان فوائد العدس تبييض الاسنان

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