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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد زواج طارق العريان ونيكول سعفان.. صور آثارت الجدل خلال الخطوبة| شاهد

طارق العريان
طارق العريان

وارتبط المخرج طارق العريان بنيكول سعفان عقب انفصاله عن المطربة السورية أصالة، وظهرا سويا في العديد من الحفلات.

وعلم صدى البلد أن المخرج طارق العريان تزوج منذ عدة أشهر من الموديل نيكول سعفان، وفضل الثنائي عدم الافصاح بذلك إلا للمقربين منهم.

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وتحرص نيكول سعفان على الظهور بشكل مميز ولافت، واختيار أحدث صيحات الموضة وارتداء الملابس الأنيقة والمختلفة.

كما تميل نيكول سعفان، إلى اختيار دار الأزياء العالمية واختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نيكول سعفان، على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة التي تبرز جما أنوثته بشكل مميز .

 

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