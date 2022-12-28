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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب الأعشاب لحرق الدهون ونسف الكرش والوزن سريعا

حرق الدهون
حرق الدهون

يحلم الجميع بقوام مثالي متناسق وجسم خالى من الدهون والسمنة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول مشروب الأعشاب لحرق الدهون. 

كشف الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة والنحافة. 

وقال صبري من خلال منشور له عبر صفحتة الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن هناك مجموعة من الأعشاب المتميزة التي تحرق الدهون يمكنك تناولها في مشروب واحد لحرق الدهون بشكل أسرع وبدون اللجوء إلى الرجيم.

طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل

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الطريقة لتحضير مشروب حرق الدهون 

- في وعاء نضع 3 أكواب من الماء ويضاف إليها ملعقة صغيرة من كل من القرفة والزنجبيل والشاي الأخضر والنعناع والكمون، وتترك المكونات حتى الغليان وتصفى وتترك حتى تبرد ويتم تناول كوب قبل وجبة الإفطار وكوب قبل وجبة العشاء بشكل يومي.

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