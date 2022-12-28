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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل

طريقة عمل القشطة
طريقة عمل القشطة المعلبة


 

طريقة ممارسة الصيام المتقطع بخطوات بسيطة

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تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل القشطة المعلبة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات يغنيك عن شراء القشطة الجاهزة.

المكونات لعمل القشطة المعلبة 
 

كوبين حليب سائل.
ملعقة سكر. 
ملعقة كبيرة نشا. 
عصير  ليمونة 
ملعقه من دريم ويب أو لبن بودرة. 
رشة ڤانيليا. و ربع كوب زيت طعام حسب الحاجة

الطريقة لعمل القشطة المعلبة 
 

- نضع  كوب من الحليب والنشا في وعاء ويقلبوا علي البارد ونضعهم علي النار مع التقليب المستمر حتي تصير مهلبية نرفعها من النار ونتركها حتي تبرد.

في الخلاط نضع المهلبية بعد ما بردت ونضيف ليها  كوب الحليب الثاني ونصف ملعقة صغيرة سكر ورشة الڤانيليا وعصير ليمونة كاملة ونضربهم في الخلاط

- وننزل بالزيت حبة حبة لمن نحصل علي قوام القشطة مثل المعلبه تمام 
 

ملحوظة:

 هذه الكمية تعمل نص كيلو قشطة معلبات
وتستخدم في حشو القطايف والكنافة والبسبوسة.

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