محشي الفلفل من أشهر الأكلات الموجودة على المائدة المصرية فى مختلف المناسبات لذا نقدمه لكى اليوم بطريقة مختلفة ومميزة من خلال إضافة البشاميل والفراخ.

نقدم لكم طريقة عمل محشي الفلفل بالبشاميل زي المطاعم من خلال خطوات الشيف عماد الخشت.



مقادير محشي الفلفل بالبشاميل

فلفل كبير مقطع نصفين

كوب أرز بسمتى

2 صدر دجاج

نصف كوب لوز

نصف كوب زبيب غامق

فص ثوم

ملعقة صغيرة بودرة زعفران

زيت

ملح

فلفل أسود

"البشاميل

زبدة

لبن

دقيق

بيضة

جبنه شيدر صفراء

بابريكا

ملح

فلفل أبيض



طريقة عمل محشي الفلفل بالبشاميل

* قطعي الدجاج مكعبات صغيرة وشوحيها فى طاسة بها الزيت والزبدة ثم ضيفي الثوم

* اسلقى الأرز في إناء آخر به ماء مغلي وملح وزعفران

* اخلطى الأرز بعد النضج مع قطع الدجاج والزبيب واللوز ويترك جانبا حتى تجهيز البشاميل

* جهزي البشاميل بالخطوات العادية بحيث يكون ذو قوام خفيف ثم ضعي البيض والجبن ويقلب حتى تسيح الجبن ثم نقوم بحشو الفلفل بخلطة الأرز وفوقه البشاميل

* يجمل بالبابريكا على الوجه وضعي محشي الفلفل الرف العلوي من الفرن، حتى يحمر البشاميل قليلا 10 دقائق تقريبا.

