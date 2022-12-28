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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 53 ألف طن أرز شعير لصوامع ومخازن الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية ، أن مواقع التجميع المجهزة لمحصول الأرز الشعير بمراكز المحافظة ، استقبلت حتى اليوم الأربعاء،53 ألف طن أرز شعير.

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وأشار " أبوهاشم" ، إلى حرص المحافظة على فتح كافة المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين، وعدم التوقف عن الاستلام خلال موسم التوريد ، إلى جانب عدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه يتم التأكد من مطابقة حبة الأرز لكافة المواصفات مع خلوها من الشوائب، مع التأكيد على نظافة مواقع التخزين وخلوها من أي محاصيل أخرى.

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