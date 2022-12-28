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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عزلنا المدير.. أول تحرك من التعليم بعد حادث تدافع طلاب مدرسة العمرانية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت اليوم مدرسة الشهيد أحمد جمال بالعمرانية بمحافظة الجيزة ، إصابة  7 طالبات نتيجة التدافع في نهاية اليوم الدراسي.

وعلى الفور قامت سيارات الإسعاف بنقل جميع الطالبات المصابات من مدرسة الشهيد احمد جمال بالعمرانية إلى مستشفى أم المصريين لعمل الإسعافات اللازمة لهم .


وأكد شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد أنه تم عزل مدير مدرسة الشهيد أحمد جمال بالعمرانية ، وتوقيع جزاءات على المشرفين .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : جاري استكمال التحقيق حاليا و نطمئن الجميع أن جميع الطلاب بخير.

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