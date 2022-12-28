عزلنا المدير.. أول تحرك من التعليم بعد حادث تدافع طلاب مدرسة العمرانية

شهدت اليوم مدرسة الشهيد أحمد جمال بالعمرانية بمحافظة الجيزة ، إصابة 7 طالبات نتيجة التدافع في نهاية اليوم الدراسي.

وعلى الفور قامت سيارات الإسعاف بنقل جميع الطالبات المصابات من مدرسة الشهيد احمد جمال بالعمرانية إلى مستشفى أم المصريين لعمل الإسعافات اللازمة لهم .



وأكد شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد أنه تم عزل مدير مدرسة الشهيد أحمد جمال بالعمرانية ، وتوقيع جزاءات على المشرفين .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : جاري استكمال التحقيق حاليا و نطمئن الجميع أن جميع الطلاب بخير.