جاريدو يشكو الإسماعيلي بسبب مستحقاته المالية

قرر الإسباني خوان جاريدو المدير الفني السابق للفريق الأول لكر القدم بنادي الإسماعيلي التقدم بشكوى ضد النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة .

وكان جاريدو اتفق مع مسئولي الإسماعيلي بقيادة يحيى الكومي على الحصول على مبلغ مالي الخاص بالشرط الجزائي بعد قرار إقالته ولكن لم يتم صرفه له حتى الآن .

وحسم مسئولو نادي الإسماعيلي التعاقد مع أحمد حسام ميدو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة .

واتفق الإسماعيلي مع ميدو على قيادة الفريق بداية من المباراة المقبلة أمام الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز .