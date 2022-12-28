عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : توفير مليار جنيه لذوي الهمم يجسد الإصرار لاستكمال مسيرة رعايتهم

صدى البلد

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يضع احتياجات ذوي الهمم ومطالبهم في صدارة أولويات الدولة المصرية، موضحة أن رسائل احتفالية "قادرون باختلاف" حملت الكثير من معاني الحب الأبوي والعطاء الصادق من الرئيس لابنائه من ذوي القدرات الخاصة،  والحرص على توفير المزيد والمزيد من الموارد بما يضمن لهم العيش الكريم.


وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه ومبادرة الرئيس السيسي بتوسيع الموارد والمصادر لصندوق ذوي الهمم من خلال توفير مليار جنيه ودعوته بالتسمية لعدة صناديق تابعة للدولة والتي يمكن أن تقدم الدعم المالي اللازم، يعكس النوايا الجادة لدى القيادة السياسية في زيادة مكتسبات أصحاب الهمم وتذليل كافة العقبات أمامهم للتمكين من الانخراط في المجتمع أكثر وسط ضمان حصولهم على خدمات أكثر وتعزيز حقوقهم، مشيرة إلى أن حديث الرئيس اليوم جسد الإصرار على استكمال مسيرة الرعاية التي بدأها الرئيس لذوي الهمم، وتعزيز البرامج والخطط التي تضمن حياة كريمة لهم، رغم ما خلفته التغيرات الاقتصادية المتلاحقة من تحديات جسيمة على كافة قطاعات الدولة ولكن رعايتهم أولوية لا مجال للتراجع عنها.

وشددت أن حديث الرئيس اليوم كان حاسم وقاطع أمام أي محاولات من قبل البعض للتلاعب أو التهرب من الوفاء بالتزامات حماية وتمكين ذوي الهمم ورفضه القاطع لها، بتأكيده أنها محصنة بقوة الدستور والقانون، ولا مجال لحرمانهم من حقوقهم المنصوصة، لاسيما وأن الرئيس يجدد من خلال تواجده السنوي باحتفالية قادرون باختلاف احتضانهم وإيمانه الكامل بقدراتهم الاستثنائية ودفع كافة السبل نحو تنمية مهاراتهم، وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم وصقل إبداعاتهم الكامنة، مؤكدة أن معدلات النجاح والإنجاز في رعاية ذوي الهمم غير مسبوقة بالعمل على تعظيم إسهاماتهم والاستفادة من قدراتهم فى مسارات العمل الوطني.

 

وأوضحت "هلالي"، أن الرئيس السيسي نقل اليوم للشعب المصري، طبيعة المرحلة الراهنة وما تتطلبه من ضرورة الالتفاف حول الوطن وإرساء روح التكافل والتكاتف بين كافة فئات الشعب وليس قادرون باختلاف فقط بأن يقوم الجميع يد العون والمساندة حتى نتمكن من عبور المرحلة الحالية، مضيفة أن الجهد الكبير الذي بذله الرئيس السيسي مع أصحاب الهمم انعكس على بناء شخصيتهم وزيادة الثقة في قدرتهم على التحدي والعمل، فضلا عن شعورهم بتغير نظرة المجتمع لهم والتي تؤمن القيادة السياسية بأنهم شريك أساسي في بناء الوطن.

القيادة السياسية التضامن الاجتماعي حقوق الإنسان ذوى الهمم مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

بداية من يوم الأحد.. مواعيد وأماكن صرف معاشات يناير 2023 بالزيادات الجديدة

ترشيحاتنا

روسيا تواجه كارثة في معركة باخموت الدامية

أخطر ثلاثي في العالم بتجارة السلاح.. منها دولتان نوويتان

شبح حرب جديدة..بيان عاجل لـ أمريكا والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة كوسوفو وصربيا

ضمن مبادرة الرئيس.. الصحة: 6 ملايين و 731 ألف امرأة تلقت خدمات المتابعة الدورية

مفاجأة.. ضابط أمريكي يكشف عن خدعة واشنطن لـ زيلينسكي

النجم الساحلي يكشف حقيقة توصله لاتفاق مع الأهلي بشأن كريستو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. قشور هذه الفاكهة معجزة في تبييض الأسنان.. مشروب الأعشاب لحرق الدهون ونسف الكرش

هضرب عن الطعام|وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

كابوس 2022 و2023 | بزوغ «الخطر الذري» في العالم.. ومخاوف من ضغط بوتين على زر الإطلاق المرعب.. وهذا ما قاله جان لويس عن حق مصر والسعودية في القوة النووية

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

فيديو

هضرب عن الطعام|وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

خطر جديد يهدد العالم.. مرض يقضي على معظم ضحاياه

بعد رقصها الهيستري.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب فى لبنان

عملت دقني.. تعرف على عدد عمليات تجميل الفنانة أصالة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ